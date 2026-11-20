El caso llegó hasta el Juzgado en lo Civil y Comercial No 1 de La Plata, donde se determinó que con la causa penal y el pedido de secuestro del auto era suficiente para dar por acreditado el robo, y que, por otra parte, la compañía de seguros no había presentado pruebas del supuesto fraude.

La jueza María Cecilia Valeros resolvió esta semana que la compañía de seguros deberá pagarle a su cliente una indemnización de $3 millones por daño moral y otra de $5 millones por daño punitivo.

Además, la aseguradora tendrá que abonar el precio de un auto al valor actual.

Todavía falta que la sentencia quede firme para su ejecución, pero todo marcha sobre ruedas.