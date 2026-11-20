Una aseguradora tendrá que pagar una indemnización de $8 millones a un cliente por tratarlo de mentiroso
El hombre denunció el robo de su auto pero la compañía de seguro lo acusó de fraude y no quiso cubrir los gastos. La Justicia resolvió que existió daño moral.
La Justicia bonaerense resolvió esta semana que una aseguradora de vehículos tendrá que indemnizar con $8 millones a un cliente al que le robaron el auto en Virrey del Pino, partido de La Matanza, pero no por el delito en sí sino por el daño moral de tratarlo de estafador.
El caso comenzó el 13 de mayo de 2024, cuando dos motochorros abordaron a un hombre de 47 años que estaba a bordo de su Volkswagen Vento y se lo robaron.
Tras quedar a pie, el hombre denunció el asalto ante la policía y la compañía con la que tenía el seguro del auto, pero en el caso de la empresa, no logró que le reconocieran ni un centavo de la póliza que cubría hasta $28,82 millones por robo total.
En vez, para agosto de 2024 los ejecutivos de la aseguradora determinaron que había un posible fraude dado que el cliente no había presentado toda la documentación requerida, que incluia desde una declaración ampliatoria y la copia completa de la causa penal hasta datos de terceros, comprobantes de infracciones el registro de Telepase.
Pero el damnificado había presentado el 14 de mayo no sólo la denuncia penal sino también su licencia de conducir, título del automotor, verificación técnica vehicular (VTV) y constancias registrales.
El caso llegó hasta el Juzgado en lo Civil y Comercial No 1 de La Plata, donde se determinó que con la causa penal y el pedido de secuestro del auto era suficiente para dar por acreditado el robo, y que, por otra parte, la compañía de seguros no había presentado pruebas del supuesto fraude.
La jueza María Cecilia Valeros resolvió esta semana que la compañía de seguros deberá pagarle a su cliente una indemnización de $3 millones por daño moral y otra de $5 millones por daño punitivo.
Además, la aseguradora tendrá que abonar el precio de un auto al valor actual.
Todavía falta que la sentencia quede firme para su ejecución, pero todo marcha sobre ruedas.
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