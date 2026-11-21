VTV en Buenos Aires: los vehículos que están exentos y las nuevas tarifas vigentes
Este trámite es obligatorio para circular y tiene como objetivo prevenir accidentes de tránsito mediante inspecciones que verifican el estado de cada vehículo.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires actualizó las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), el trámite obligatorio que permite comprobar el estado mecánico y las condiciones de seguridad de autos, motos y vehículos de carga.
Los valores comenzaron a regir el 15 de octubre y fueron oficializados por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución 361-MTRAGP-2026, publicada en el Boletín Oficial. El aumento alcanza a todas las plantas habilitadas de la provincia, independientemente de cuándo se haya solicitado el turno.
Qué vehículos están obligados a hacer la VTV y cuáles están exentos o tienen descuentos
El trámite es obligatorio para los siguientes vehículos y situaciones:
- Autos y vehículos livianos: deben realizar la primera VTV una vez cumplidos los dos años desde su patentamiento.
- Motocicletas: deben hacer la primera inspección al cumplir un año desde su inscripción inicial.
Por otro lado, la provincia también estableció que algunos vehículos y usuarios no deben abonar el trámite de la VTV. Los grupos alcanzados por esta exención son los siguientes:
-
Unidades oficiales: vehículos pertenecientes al Gobierno de la provincia de Buenos Aires. También están incluidos las ambulancias provinciales o municipales y los móviles especiales de bomberos.
Vehículos de personas con discapacidad: aquellos cuyos titulares tengan una discapacidad y estén destinados a su uso personal o traslado, independientemente de que cuenten o no con adaptaciones especiales.
Además, se estableció una bonificación del 50% en la tarifa de la VTV para los vehículos con 20 años o más de antigüedad radicados en la provincia, los taxis y remises de jurisdicción municipal, las unidades de transporte escolar municipales y provinciales, y los jubilados o pensionados cuyos ingresos no superen los dos haberes mínimos.
Cómo se paga la VTV
La modalidad de pago depende de cada centro de verificación. En algunas plantas, el importe debe cancelarse de manera online al gestionar el turno, mediante tarjeta de débito, crédito o código QR. Otras ofrecen la posibilidad de realizar el abono presencialmente.
Cuando el centro dispone únicamente de prepago, el usuario debe completar la operación a través de internet antes de concurrir. Si el pago no se acredita, la reserva no queda confirmada y no se podrá realizar la inspección en la fecha prevista.
Cuándo hay que hacer la VTV
El mes en que corresponde realizar la VTV se determina según el último número de la patente de cada vehículo. A cada dígito le corresponde un período específico del calendario, de acuerdo con el siguiente cronograma:
- Patente terminada en 0: octubre
- Patente terminada en 1: noviembre
- Patente terminada en 2: febrero
- Patente terminada en 3: marzo
- Patente terminada en 4: abril
- Patente terminada en 5: mayo
- Patente terminada en 6: junio
- Patente terminada en 7: julio
- Patente terminada en 8: agosto
- Patente terminada en 9: septiembre
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario