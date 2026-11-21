Cómo se paga la VTV

La modalidad de pago depende de cada centro de verificación. En algunas plantas, el importe debe cancelarse de manera online al gestionar el turno, mediante tarjeta de débito, crédito o código QR. Otras ofrecen la posibilidad de realizar el abono presencialmente.

Cuando el centro dispone únicamente de prepago, el usuario debe completar la operación a través de internet antes de concurrir. Si el pago no se acredita, la reserva no queda confirmada y no se podrá realizar la inspección en la fecha prevista.

Cuándo hay que hacer la VTV

El mes en que corresponde realizar la VTV se determina según el último número de la patente de cada vehículo. A cada dígito le corresponde un período específico del calendario, de acuerdo con el siguiente cronograma: