Un hombre asesinó a puñaladas a su esposa en Merlo y confesó: "Se me fue la mano"

Silvia Beatriz Mina tenía 62 años

De acuerdo con el informe preliminar elaborado por los médicos forenses, la mujer habría sido asesinada durante la madrugada del domingo, aproximadamente doce horas antes del hallazgo del cadáver.

Mató a su esposa en Merlo tras 39 años de matrimonio

Mató a su esposa en Merlo tras 39 años de matrimonio

En el marco de la investigación por el femicidio, fuentes policiales confirmaron que no existían registros previos de denuncias por violencia de género en la pareja.

Según se pudo establecer, Mina y Tesio llevaban 39 años de casados e incluso en abril la víctima había realizado una emotiva publicación con motivo de un nuevo aniversario de matrimonio.

“No fue un camino fácil... Nos costó, luchamos y volvimos a levantarnos. Pero elegimos siempre lo mismo: apostar al amor”, indicaba la publicación de Silvia.

“Con esfuerzo, paciencia y mucho corazón, construimos lo más valioso: una familia. Hoy celebramos cada paso recorrido, cada abrazo, cada sueño compartido y todo lo que aún nos queda por vivir”, cerraba el posteo.

La publicación realizada por Silvia Beatriz Mina en abril

Luego del brutal femicidio, Tesio fue asistido en el hospital, donde recibió las curaciones correspondientes, y fue dado de alta. Quedó detenido a disposición del fiscal Leandro Vaccaro, titular de la UFI N° 11 de Morón, a la espera de ser indagado este lunes.

Tras la confesión del acusado ante los propios policías, la causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo, delito que contempla como única pena en expectativa la prisión perpetua.

Se aguardan los resultados de la autopsia al cuerpo de Mina, programada para el martes, con el fin de obtener la información forense necesaria para esclarecer el caso.