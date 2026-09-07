Un hombre asesinó a puñaladas a su esposa en Merlo y confesó: "Se me fue la mano"
Silvia Beatriz Mina, de 62 años, fue encontrada sin vida dentro de su casa. Por el femicidio detuvieron a su esposo.
Un hombre de 64 años fue detenido tras asesinar a puñaladas a su esposa en una casa del partido bonaerense de Merlo. Ante los efectivos policiales, el agresor confesó el femicidio con una estremecedora frase. “Se me fue la mano”.
El hecho se produjo en la madrugada del domingo una vivienda de la calle Asunción al 2800, en la localidad de Mariano Acosta, y se descubrió a raíz de un llamado al 911 realizado por un familiar de la pareja.
Cuando los efectivos llegaron al domicilio, encontraron a Silvia Beatriz Mina, de 62 años, ya sin vida. La mujer presentaba heridas cortantes en distintas partes del cuerpo y yacía sobre un charco de sangre.
“Se me fue la mano”: la escalofriante confesión del femicida
A pocos metros del cuerpo se encontraba el marido de la víctima, identificado como Marcelo Tesio, de 64 años. El hombre tenía cortes en los brazos y en el cuello, por lo que fue trasladado al hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, para recibir atención médica.
En la escena del crimen, los investigadores secuestraron una cuchilla que, de acuerdo con las primeras averiguaciones, habría sido el arma utilizada para asesinar a Mina.
De acuerdo con el informe preliminar elaborado por los médicos forenses, la mujer habría sido asesinada durante la madrugada del domingo, aproximadamente doce horas antes del hallazgo del cadáver.
Mató a su esposa en Merlo tras 39 años de matrimonio
En el marco de la investigación por el femicidio, fuentes policiales confirmaron que no existían registros previos de denuncias por violencia de género en la pareja.
Según se pudo establecer, Mina y Tesio llevaban 39 años de casados e incluso en abril la víctima había realizado una emotiva publicación con motivo de un nuevo aniversario de matrimonio.
“No fue un camino fácil... Nos costó, luchamos y volvimos a levantarnos. Pero elegimos siempre lo mismo: apostar al amor”, indicaba la publicación de Silvia.
“Con esfuerzo, paciencia y mucho corazón, construimos lo más valioso: una familia. Hoy celebramos cada paso recorrido, cada abrazo, cada sueño compartido y todo lo que aún nos queda por vivir”, cerraba el posteo.
Luego del brutal femicidio, Tesio fue asistido en el hospital, donde recibió las curaciones correspondientes, y fue dado de alta. Quedó detenido a disposición del fiscal Leandro Vaccaro, titular de la UFI N° 11 de Morón, a la espera de ser indagado este lunes.
Tras la confesión del acusado ante los propios policías, la causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo, delito que contempla como única pena en expectativa la prisión perpetua.
Se aguardan los resultados de la autopsia al cuerpo de Mina, programada para el martes, con el fin de obtener la información forense necesaria para esclarecer el caso.
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