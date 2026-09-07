Video: quiso adelantar en plena cordillera de Mendoza y quedó cara a cara con un camión

El video se viralizó en las redes sociales

Uno de los testigos fue un transportista chileno que se encontraba detrás de la camioneta y esperaba poder continuar su recorrido. Mientras filmaba lo ocurrido, realizó comentarios en tono irónico sobre la conducta del automovilista. “¿Qué se puede esperar de los automovilistas? No sé dónde sacan la licencia de conducir, acá las deben regalar”, expresó el camionero mientras la Volkswagen retrocedía para intentar volver a su carril.

Las imágenes fueron difundidas a través de las redes sociales y generaron una gran cantidad de reacciones. Muchos usuarios cuestionaron la decisión de realizar el sobrepaso en un lugar donde la señalización advertía expresamente que no estaba permitido.

¿Qué indica la doble línea amarilla?

El episodio ocurrió sobre la Ruta Nacional 7, uno de los principales corredores que atraviesan la cordillera mendocina y que concentra un importante movimiento de vehículos particulares y transporte de cargas.

En el sector donde se produjo la maniobra había doble línea amarilla, una señalización que indica la prohibición de adelantarse en ambos sentidos de circulación. Esta demarcación suele utilizarse especialmente en lugares donde las condiciones del camino, las curvas o la falta de visibilidad incrementan el riesgo de una colisión.

Luego de la difusión del video, algunos usuarios reclamaron que el conductor fuera identificado y sancionado. Entre los comentarios publicados se pudieron leer frases como “Espero identifiquen al irresponsable que cometió esta infracción” y “quitarle la licencia de conducir para salvar vidas, urgente”.