Video: quiso adelantar en plena cordillera de Mendoza y quedó cara a cara con un camión
El conductor de una Volkswagen realizó una peligrosa maniobra sobre la Ruta Nacional 7, donde intentó superar una fila de vehículos pese a la doble línea amarilla y terminó retrocediendo para evitar un choque frontal.
Un dramático episodio de tránsito ocurrido en la cordillera de Mendoza quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. Una camioneta Volkswagen gris intentó realizar un sobrepaso en un sector de la Ruta Nacional 7 donde la maniobra está prohibida y terminó encontrándose de frente con un camión que circulaba en sentido contrario.
La situación se produjo en uno de los tramos más complejos de la ruta, caracterizado por curvas, cambios en el trazado y sectores donde la visibilidad puede verse reducida. A pesar de esas condiciones, el conductor decidió desplazarse hacia el carril contrario para intentar superar a varios vehículos que avanzaban lentamente.
La maniobra, sin embargo, quedó comprometida cuando apareció un camión de frente. En ese momento, el automovilista se encontró con que no podía regresar inmediatamente a su carril porque la mano por la que circulaba originalmente estaba ocupada por una extensa fila de vehículos.
El conductor tuvo que retroceder frente al camión
Ante el riesgo de producirse una colisión frontal, el conductor de la Volkswagen tomó una decisión tan inesperada como peligrosa: comenzó a retroceder lentamente por el carril contrario mientras el camión se aproximaba. El camionero que circulaba en sentido opuesto también disminuyó la velocidad y, de esa manera, permitió que la camioneta pudiera desplazarse hacia atrás hasta encontrar un espacio suficiente para reincorporarse a su mano.
La secuencia quedó registrada por otros conductores que se encontraban en el lugar y que observaron con preocupación cómo se desarrollaba la maniobra. Finalmente, la Volkswagen consiguió regresar al carril correspondiente y el episodio terminó sin personas heridas ni un choque.
El video se viralizó en las redes sociales
Uno de los testigos fue un transportista chileno que se encontraba detrás de la camioneta y esperaba poder continuar su recorrido. Mientras filmaba lo ocurrido, realizó comentarios en tono irónico sobre la conducta del automovilista. “¿Qué se puede esperar de los automovilistas? No sé dónde sacan la licencia de conducir, acá las deben regalar”, expresó el camionero mientras la Volkswagen retrocedía para intentar volver a su carril.
Las imágenes fueron difundidas a través de las redes sociales y generaron una gran cantidad de reacciones. Muchos usuarios cuestionaron la decisión de realizar el sobrepaso en un lugar donde la señalización advertía expresamente que no estaba permitido.
¿Qué indica la doble línea amarilla?
El episodio ocurrió sobre la Ruta Nacional 7, uno de los principales corredores que atraviesan la cordillera mendocina y que concentra un importante movimiento de vehículos particulares y transporte de cargas.
En el sector donde se produjo la maniobra había doble línea amarilla, una señalización que indica la prohibición de adelantarse en ambos sentidos de circulación. Esta demarcación suele utilizarse especialmente en lugares donde las condiciones del camino, las curvas o la falta de visibilidad incrementan el riesgo de una colisión.
Luego de la difusión del video, algunos usuarios reclamaron que el conductor fuera identificado y sancionado. Entre los comentarios publicados se pudieron leer frases como “Espero identifiquen al irresponsable que cometió esta infracción” y “quitarle la licencia de conducir para salvar vidas, urgente”.
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