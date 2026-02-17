Alerta meteorológica por tormentas con granizo sacude al país este martes: qué zonas están afectadas

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

El cierre del fin de semana XL en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sería con condiciones similares a lo que fue el lunes feriado por lo que se espera por la continuidad del buen clima.

De esta manera, el martes de Carnaval transcurriría con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 21 grados, subiendo hasta 30 de máxima.

Todavía sin calor extremo a la vista, el inicio de la mini semana en Buenos Aires podría estar signada por las nubes y los pronósticos de precipitaciones.