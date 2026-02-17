MinutoUno

Alerta meteorológica por tormentas con granizo sacude al país este martes: qué zonas están afectadas

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un aviso para este martes por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.

Alerta Meteorológica por granizo

Alerta Meteorológica por granizo

El clima inestable se mantiene este martes en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una preocupante alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza a zonas de diferentes regiones del país, principalmente en el centro y norte de la Argentina.

En este contexto, el SMN lanzó una alerta amarilla que afectaba este martes 17 de febrero para zonas de las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

Además, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a zonas del norte del país, precisamente en regiones de las provincias de Catamarca y Salta.

image
Alerta meteorol&oacute;gica por tormentas fuertes con granizo este martes 17 de febrero en varias zonas del pa&iacute;s. Fuente: Servicio Meteorol&oacute;gico Nacional.&nbsp;

Alerta meteorológica por tormentas fuertes con granizo este martes 17 de febrero en varias zonas del país. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Qué dice el alerta por tormentas

De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/hh.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Las recomendaciones del SMN:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

El cierre del fin de semana XL en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sería con condiciones similares a lo que fue el lunes feriado por lo que se espera por la continuidad del buen clima.

De esta manera, el martes de Carnaval transcurriría con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 21 grados, subiendo hasta 30 de máxima.

Todavía sin calor extremo a la vista, el inicio de la mini semana en Buenos Aires podría estar signada por las nubes y los pronósticos de precipitaciones.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas