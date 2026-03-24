Estela de Carlotto le respondió al Gobierno y su video negacionista: "Quizás estén pronto entre rejas"

de carlotto llega a la plaza de mayo

"Me siento como todos los años para venir en esta fecha tan especial a compartir con el pueblo en general, con el mundo diría yo, todo lo que hemos sufrido y que no tenemos que volver a sufrir. Y por supuesto, las réplicas a las malas intenciones que tiene el Gobierno en cuanto a todo esto que dice que no existió, que no era así, que era menos, no es solamente como nosotros lo manifestamos, es mucho más todavía", señaló De Carlotto, con la fuerza que la caracteriza.