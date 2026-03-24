Estela de Carlotto le respondió al Gobierno y su video negacionista: "Quizás estén pronto entre rejas"
Acompañada por su nieto Ignacio Montoya Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo llegó pasadas las 16 al acto central por los 50 años del golpe.
Se cumple medio siglo del golpe cívico-militar ocurrido el 24 de marzo de 1976, que dio lugar a la dictadura más sombría y sangrienta de nuestro país. En conmemoración de tan significativa fecha y en recuerdo de quienes ya no están, Plaza de Mayo congrega a miles de ciudadanos que dicen a una voz "Nunca Más".
Por supuesto, Estela de Carlotto no podía faltar a la cita. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo llegó pasadas las 16 y dialogó con Lautaro Maislin, al aire de "Argenzuela" (C5N), y no dudó en responderle al gobierno de Javier Milei y al video negacionista que publicó este martes la cuenta oficial de la gestión libertaria.
"Me siento como todos los años para venir en esta fecha tan especial a compartir con el pueblo en general, con el mundo diría yo, todo lo que hemos sufrido y que no tenemos que volver a sufrir. Y por supuesto, las réplicas a las malas intenciones que tiene el Gobierno en cuanto a todo esto que dice que no existió, que no era así, que era menos, no es solamente como nosotros lo manifestamos, es mucho más todavía", señaló De Carlotto, con la fuerza que la caracteriza.
En este sentido, explicó: "Lo que pasa es que dejamos de lado lo íntimo y particular para hacerlo en lo esencial y global que es el país. Y en el país nunca más debe haber, debe pasar lo que nos pasó a nosotras", sostuvo, en compañía de Ignacio Montoya Carlotto, el nieto 114 recuperado.
Finalmente, liquidó al equipo liderado por Milei, lamentando tener que convivir aún con la negación sistemática de la etapa más cruel de la Argentina: "El Gobierno está en otro mundo, en otro lugar, quizá esté pronto entre rejas. Es terrible lo que digo, pero es así. Pero el pueblo es el mismo. El pueblo es el sufrido, el sufrido antes, el sufrido ahora. Todavía existen lamentablemente circunstancias injustas".
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