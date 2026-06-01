Caso Agostina Vega: imputaron a Claudio Barrelier por femicidio
El fiscal Raúl Garzón agravó la acusación contra el único detenido. Las pruebas que complican su situación en el atroz crimen de Agostina Vega en Córdoba.
El fiscal Raúl Garzón decidió agravar la acusación en el marco de la investigación por el atroz crimen que conmociona a toda Córdoba. En las últimas horas, la Justicia imputó formalmente por femicidio al único detenido, acorralado por nuevas pruebas recolectadas tras el doloroso hallazgo del cuerpo de Agostina Vega.
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Las pruebas contra Claudio Barrelier y el avance judicial
El abogado querellante, Carlos Nayi, quien representa a la madre de la menor, confirmó la recalificación del expediente en diálogo con C5N. "La imputación contempla una sanción de prisión perpetua. A Barrelier lo necesitamos vivo para que afronte la responsabilidad penal", advirtió el letrado, detallando además que la Justicia aceptó a los abuelos maternos como querellantes.
Según la reconstrucción del hecho, la joven fue engañada el sábado 23 de mayo. Un elemento clave para la fiscalía fue la declaración del remisero que trasladó a la víctima, quien relató que la adolescente le comentó que iba a reunirse con el acusado, quien era empleado municipal y barra de Instituto, para organizar una supuesta "sorpresa de cumpleaños" para su madre.
Un polémico audio que compromete al detenido en el caso de Femicidio
Mientras las sospechas se centraban sobre su figura, se filtró un escandaloso mensaje de voz donde el imputado intentaba desligarse del hecho. "No entiendo por qué quedé pegado con todo esto. No tengo nada que ver", se lo escucha decir en la grabación. Allí, sostiene que le pagó un remís y la joven abordó un "auto rojo", una hipótesis que fue descartada.
La fiscalía contrastó su versión con los registros de las cámaras de seguridad y la geolocalización de los dispositivos. La investigación confirmó que ambos estuvieron juntos alrededor de las 22:30 y el celular de la víctima se apagó poco tiempo después. Los indicios ubican a la menor dentro del domicilio de Claudio Barrelier en barrio Cofico, donde se presume que ocurrió el asesinato.
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