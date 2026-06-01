Caso Agostina Vega: imputaron a Claudio Barrelier por femicidio

Un polémico audio que compromete al detenido en el caso de Femicidio

Mientras las sospechas se centraban sobre su figura, se filtró un escandaloso mensaje de voz donde el imputado intentaba desligarse del hecho. "No entiendo por qué quedé pegado con todo esto. No tengo nada que ver", se lo escucha decir en la grabación. Allí, sostiene que le pagó un remís y la joven abordó un "auto rojo", una hipótesis que fue descartada.

La fiscalía contrastó su versión con los registros de las cámaras de seguridad y la geolocalización de los dispositivos. La investigación confirmó que ambos estuvieron juntos alrededor de las 22:30 y el celular de la víctima se apagó poco tiempo después. Los indicios ubican a la menor dentro del domicilio de Claudio Barrelier en barrio Cofico, donde se presume que ocurrió el asesinato.