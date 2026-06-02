Rescataron a un dogo desnutrido en la casa de Claudio Barrelier

rescate perro barrelier "Agosto" permanecerá en observación hasta que pueda ser adoptado

Actualmente, el animal que estaba al cuidado de Barrelier se encuentra en School Can, una guardería y escuela de entrenamiento canino ubicada en la ciudad de Córdoba, donde convive con otros perros que esperan ser adoptados. Se estima que permanecerá ahí durante al menos un mes, para que luego pueda ser trasladado a un hogar.

“Agosto apenas llegó quiso morder otros perros y gruñía. Obviamente, esto no quiere decir que sea malo, sino que estaba asustado", detalló una voluntaria de la ONG. Desde la organización explicaron que ese comportamiento inicial es habitual debido a los múltiples cambios abruptos que el animal no logra comprender.

"Queremos dejarlo ahí, tranquilo por un mes, que él se relaje, que mejore, que suba de peso", precisó la vocera de Hocicos Felices sobre el proceso de adaptación del animal.

En cuanto los pasos a seguir, durante las próximas semanas los especialistas evaluarán exhaustivamente si el dogo logra vincularse de manera favorable con otros perros y con personas.

A raíz del rescate, Hocicos Felices lanzó una campaña de recaudación de fondos para afrontar los gastos veterinarios, estudios clínicos, alimentación especial y estadía del perro. Quienes quieran colaborar con la recuperación de “Agosto” pueden enviar donaciones mediante transferencia al alias HOCICOS.FELICES.CBA1, a nombre de María de los Angeles Manubens.