Rescataron a un dogo desnutrido en la casa de Claudio Barrelier
El perro presentaba un cuadro de abandono extremo y fue auxiliado por una ONG. Lo llamaron "Agosto" en recuerdo de Agostina Vega.
En medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue encontrado el sábado en Córdoba, una ONG rescató a un perro de raza dogo argentino que se encontraba en estado de desnutrición y abandono dentro de la casa de Claudio Barrelier, el principal sospechoso y único detenido por el femicidio.
El rescate del animal fue llevado a cabo por un grupo de voluntarios de la ONG Hocicos Felices que intervino en la vivienda del barrio Cofico tras las denuncias de vecinos y proteccionistas. Según se pudo ver en las imágenes, el perro de encontraba en un evidente estado de desnutrición, debilitado y afectado por la falta de cuidados.
Como gesto simbólico y en homenaje a Agostina, los rescatistas decidieron bautizar al can con el nombre de “Agosto”.
“Vecinos y proteccionistas denunciaron el estado en el que se encontraba y nos pidieron ayuda. Desde Hocicos Felices intervenimos y hoy se encuentra a resguardo en una guardería, recibiendo los cuidados que necesita”, explicaron desde la ONG en una publicación que compartieron el sábado a través de sus redes sociales.
Una vez que “Agosto” fue rescatado de la vivienda, el perro fue sometido a una evaluación veterinaria completa y un análisis de sangre para dar comienzo a su recuperación. Los estudios confirmaron el cuadro crítico de desnutrición y abandono que los rescatistas habían advertido a simple vista. De inmediato comenzaron con el tratamiento destinado a recuperar su estado de salud.
Actualmente, el animal que estaba al cuidado de Barrelier se encuentra en School Can, una guardería y escuela de entrenamiento canino ubicada en la ciudad de Córdoba, donde convive con otros perros que esperan ser adoptados. Se estima que permanecerá ahí durante al menos un mes, para que luego pueda ser trasladado a un hogar.
“Agosto apenas llegó quiso morder otros perros y gruñía. Obviamente, esto no quiere decir que sea malo, sino que estaba asustado", detalló una voluntaria de la ONG. Desde la organización explicaron que ese comportamiento inicial es habitual debido a los múltiples cambios abruptos que el animal no logra comprender.
"Queremos dejarlo ahí, tranquilo por un mes, que él se relaje, que mejore, que suba de peso", precisó la vocera de Hocicos Felices sobre el proceso de adaptación del animal.
En cuanto los pasos a seguir, durante las próximas semanas los especialistas evaluarán exhaustivamente si el dogo logra vincularse de manera favorable con otros perros y con personas.
A raíz del rescate, Hocicos Felices lanzó una campaña de recaudación de fondos para afrontar los gastos veterinarios, estudios clínicos, alimentación especial y estadía del perro. Quienes quieran colaborar con la recuperación de “Agosto” pueden enviar donaciones mediante transferencia al alias HOCICOS.FELICES.CBA1, a nombre de María de los Angeles Manubens.
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