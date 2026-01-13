Pergamino: sobrevivió a una noche interminable tras volcar y quedar atrapado nueve horas

Tras un enorme esfuerzo, consiguió asomar la cabeza y uno de sus brazos por una ventanilla, utilizando una gamuza para llamar la atención. El momento decisivo llegó cuando un camionero que se había detenido en la zona lo divisó mientras cebaba mate. Al notar una figura atrapada entre la vegetación, dio aviso inmediato y activó el rescate. Minutos después, los servicios de emergencia lograron liberarlo y trasladarlo al Hospital de Pergamino. Allí, Bello sintió que había vuelto a nacer.

Luego del episodio, recibió cientos de mensajes que lo emocionaron profundamente. Alejado hoy de la actividad dirigencial y radicado en Córdoba, aseguró que la experiencia le cambió la mirada sobre la vida. Para él, la enseñanza fue clara: el afecto y los vínculos son lo único que verdaderamente permanece, y cada día merece ser vivido con gratitud.