Estremecedor hallazgo en la casa del joven de Quilmes que planeaba una masacre escolar y se lo contó a ChatGPT
La Policía Federal allanó la vivienda del adolescente de 15 años luego de una alerta del FBI. Qué encontraron y qué analiza ahora la Justicia.
La Policía Federal allanó la casa de un adolescente de 15 años en Quilmes, luego de que el FBI alertara a las autoridades argentinas sobre mensajes en los que el joven hablaba de un posible ataque contra su colegio. Durante el operativo, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y distintos elementos tácticos que ahora serán sometidos a peritajes para determinar si tenían relación con el supuesto plan.
Qué otros elementos encontró la Policía en la casa del joven de Quilmes que planeaba un atentado
Entre los objetos encontrados había dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso camuflado, un pasamontañas con una calavera, otro pasamontañas camuflado y gafas negras de protección táctica. Todo el material quedó incorporado a la causa, mientras la Justicia intenta establecer qué significado tenían esos elementos en el contexto de las conversaciones investigadas.
Un dato central del procedimiento es que no encontraron armas de fuego ni municiones en la vivienda. Por ese motivo, los investigadores concentrarán ahora buena parte de la pesquisa en los teléfonos celulares y en el resto de los objetos secuestrados. La investigación comenzó el 19 de agosto, cuando el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en la Argentina informó a las autoridades locales sobre un usuario vinculado a mensajes relacionados con un posible ataque escolar.
De acuerdo con la información incorporada al expediente, el adolescente habría considerado realizar el ataque en 2027, aunque también habría evaluado adelantarlo. En esas conversaciones hacía referencia a la posibilidad de conseguir determinada vestimenta y materiales para llevar adelante el supuesto plan.
A partir de la alerta intervino la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, que realizó tareas de investigación digital, trabajo de campo y análisis de fuentes abiertas hasta identificar al adolescente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario