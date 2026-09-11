Estremecedor hallazgo en la casa del joven de Quilmes que planeaba una masacre escolar y se lo contó a ChatGPT

La causa es por "intimidación pública"

Un dato central del procedimiento es que no encontraron armas de fuego ni municiones en la vivienda. Por ese motivo, los investigadores concentrarán ahora buena parte de la pesquisa en los teléfonos celulares y en el resto de los objetos secuestrados. La investigación comenzó el 19 de agosto, cuando el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en la Argentina informó a las autoridades locales sobre un usuario vinculado a mensajes relacionados con un posible ataque escolar.