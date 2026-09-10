Murió Jorge Ríos, el jubilado de Quilmes que mató a un ladrón en legítima defensa

El delincuente abatido en Quilmes

Moreyra resultó herido y murió tirado en la calle, a pocos metros de la vivienda. La autopsia estableció que había recibido dos impactos de bala, uno en el pecho y otro en el abdomen, y que la causa de muerte había sido un shock hipovolémico.

Las cámaras de seguridad municipales fueron una de las principales pruebas incorporadas al expediente. Las imágenes permitieron reconstruir los movimientos de los integrantes de la banda y también analizar qué ocurrió después de los disparos.

La Justicia consideró que el jubilado de Quilmes actuó en legítima defensa

La Justicia de Quilmes le otorgó el sobreseimiento

En junio de 2023, la Justicia de Quilmes resolvió el sobreseimiento definitivo de Jorge Ríos, cuando faltaban pocos días para el inicio del juicio oral. El juez Rubén Darío Hernández consideró que la reacción del jubilado se produjo frente a una agresión ilegítima y dentro de su vivienda.

Uno de los puntos analizados fue la secuencia registrada por las cámaras, donde se observó que Moreyra cayó en la vía pública después de recibir los disparos. También quedó registrado que Ríos se acercó y lo pateó cuando ya estaba en el suelo, aunque no volvió a utilizar el arma contra él.

Ese elemento fue considerado clave para descartar la hipótesis de una ejecución en la calle o de un posible “remate” por parte del jubilado al delincuente herido.

La casa de Jorge Ríos, donde ocurrió el brutal robo

Después del episodio, Ríos quedó expuesto públicamente y su caso fue utilizado como ejemplo en el debate sobre la legítima defensa. Con el paso de los años, su estado de salud se deterioró: sufrió dos ACV, problemas cardíacos, hipertensión y dificultades respiratorias asociadas con EPOC.

En una de sus últimas apariciones públicas, el jubilado había defendido su accionar y explicado cómo había vivido aquella madrugada. “Mucha gente me juzgó, pero si yo no tenía el arma, me podía haber ido muy mal”, había expresado.

En otra oportunidad, Ríos resumió su postura con una frase que quedó asociada al caso: “No nací para asesinar a nadie”.

Qué pasó con los integrantes de la banda

Mientras la causa contra Ríos terminó con su sobreseimiento, la investigación sobre los demás integrantes de la banda continuó. Con el avance del proceso judicial, varios de los acusados recibieron condenas por su participación en la entradera.

Martín “Perro” Salto se entregó días después. Fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión. Luego recuperó la libertad tras cumplir los dos tercios de la pena y pagar una fianza.

Martín “Perro” Salto

También fueron condenados Christian Javier Chara, de 25 años, a tres años y cuatro meses de prisión, y David Ezequiel Córdoba, de 27, a tres años y ocho meses. Ambos accedieron posteriormente a la libertad bajo condiciones.

Quilmes: el momento de la detención de Córdoba, el tercer sospechoso por el ataque a Jorge Ríos

En tanto, Claudio Nicolás “Enano” o “Peque” Dahmer, de 29 años, fue el último detenido. Recibió una pena de tres años y seis meses. Sin embargo, al unificarse esa condena con otra causa, la pena total quedó establecida en siete años y seis meses, por lo que continuaba detenido.

Claudio Nicolás “El Enano” Dahmer fue detenido en la localidad de Ingeniero Allen

Para los integrantes que recuperaron la libertad se estableció además una restricción perimetral de 500 metros respecto de la familia de Ríos.