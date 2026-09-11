Usó la inteligencia artificial para planificar una masacre escolar, lo detectó el FBI y fue allanado

La alerta fue enviada por el FBI y se activó un allanamiento.

Los efectivos policiales incautaron dos teléfonos celulares y varios elementos de indumentaria militar en el domicilio. El material incluyó dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso con camuflaje, un pasamontañas con diseño de calavera, otro camuflado y gafas de protección negras.

Todo el material táctico y los dispositivos electrónicos quedaron a disposición de las autoridades judiciales para su peritaje. La Fiscalía citó a los padres y al adolescente para su comparecencia en el marco de la causa, caratulada bajo el delito de "intimidación pública".