Usó la inteligencia artificial para planificar una masacre escolar, lo detectó el FBI y fue allanado
La Policía Federal allanó el domicilio de un adolescente en Quilmes tras una alerta de las autoridades estadounidenses.
Un adolescente de 15 años quedó bajo investigación en Quilmes después de que el FBI alertara sobre conversaciones mantenidas con ChatGPT en las que habría expresado su intención de realizar un tiroteo en su colegio y matar a sus compañeros.
La investigación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal arrancó el pasado 19 de agosto, después de que el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de los Estados Unidos en Argentina relacionó un usuario de un correo electrónico que había mantenido una conversación con el ChatGPT para organizar la masacre.
Según el informe incorporado a la causa, el menor habría proyectado el ataque para 2027, aunque también había mencionado la posibilidad de adelantarlo. En las conversaciones manifestó además interés por conseguir vestimenta y elementos de características tácticas.
A partir de la alerta, la Unidad de Investigación Antiterrorista realizó tareas de campo y análisis en redes sociales que permitieron identificar al adolescente y establecer su domicilio en el partido bonaerense de Quilmes.
La Justicia ordenó la requisa del domicilio y el secuestro de evidencias
El fiscal Walter Bruno, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, tomó el control de la causa penal. Tras el análisis de las pruebas, la jueza Miriam Susana Alcolcel del Juzgado de Garantías del Joven N°1 de Quilmes autorizó el allanamiento de la vivienda.
Los efectivos policiales incautaron dos teléfonos celulares y varios elementos de indumentaria militar en el domicilio. El material incluyó dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso con camuflaje, un pasamontañas con diseño de calavera, otro camuflado y gafas de protección negras.
Todo el material táctico y los dispositivos electrónicos quedaron a disposición de las autoridades judiciales para su peritaje. La Fiscalía citó a los padres y al adolescente para su comparecencia en el marco de la causa, caratulada bajo el delito de "intimidación pública".
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