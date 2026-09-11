Así descubrieron quién era y dónde vivía el chico que planeaba un atentado usando ChatGPT

En declaraciones radiales, precisó que “ChatGPT es internacional, se genera a modo internacional, y al estar investigando ahí las alertas, dan intervención al país por el número IP (del dispositivo usado). A raíz de eso se puede establecer de dónde vino y se llegó hasta la zona de Quilmes”.

El funcionario judicial explicó que las alertas detectadas por el FBI fueron las palabras clave que el chico le mencionó a la inteligencia artificial, “como cuando se pasan fotos de menores y se actúa de oficio y se da intervención directamente a la jurisdicción del país que sea”, graficó.

Y señaló que “cuando se comunica el FBI con la sección del antiterrorismo de Policía Federal, al hacer eso se hace de oficio. Después nos llaman por teléfono, nos cuentan el caso, se imparten las primeras directivas como para seguir adelante la investigación” y así “se logra identificar al menor y dónde vive”.