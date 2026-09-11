Así descubrieron quién era y dónde vivía el chico que planeaba un atentado usando ChatGPT
Funcionarios judiciales dieron precisiones sobre cómo fue emitida la alerta por el FBI que derivó en la identificación del adolescente que planeaba un atentado.
Como ya se informó, personal de la Policía Federal lograron identificar y detener a un menor de edad que, mediante la utilización de la inteligencia artificial (IA), planeaba perpetrar un ataque armado contra sus compañeros de escuela en Quilmes, ciudad ubicada en la zona sur del conurbano bonaerense.
A partir de una alerta del FBI y la investigación posterior, se llevó adelante un allanamiento en la vivienda familiar del adolescente, donde fueron secuestrados dos teléfonos celulares, dos pares de guantes tácticos, un pasamontañas camuflado y gafas de protección táctica de color negro.
Además, se comunicó la citación de los padres y el menor para que concurran a la sede de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, en una causa caratulada como "intimidación pública", preservándose la identidad del adolescente y de la familia por razones legales.
La investigación se había iniciado el 19 de agosto último, a partir de una alerta remitida por el agregado jurídico del FBI en la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, y ahora se conocieron detalles de cómo se llevó adelante la investigación y dar con el paradero del joven.
Cómo el FBI y la Federal dieron con la identidad y el domicilio del menor
Fue Alejandro de Mena, auxiliar letrado de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Quilmes, que tiene a su cargo el expediente, quien explicó cómo la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, su sigla en inglés) detectó el presunto plan del adolescente para atentar con alumnos de su colegio, utilizando ChatGPT.
En declaraciones radiales, precisó que “ChatGPT es internacional, se genera a modo internacional, y al estar investigando ahí las alertas, dan intervención al país por el número IP (del dispositivo usado). A raíz de eso se puede establecer de dónde vino y se llegó hasta la zona de Quilmes”.
El funcionario judicial explicó que las alertas detectadas por el FBI fueron las palabras clave que el chico le mencionó a la inteligencia artificial, “como cuando se pasan fotos de menores y se actúa de oficio y se da intervención directamente a la jurisdicción del país que sea”, graficó.
Y señaló que “cuando se comunica el FBI con la sección del antiterrorismo de Policía Federal, al hacer eso se hace de oficio. Después nos llaman por teléfono, nos cuentan el caso, se imparten las primeras directivas como para seguir adelante la investigación” y así “se logra identificar al menor y dónde vive”.
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