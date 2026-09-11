Estación Leones: avanza el mega proyecto de la familia de Lionel Messi que cambiará Rosario
El proyecto Estación Leones en Alvear tendrá más de 500 lotes, locales comerciales y el flamante estadio de fútbol del club de la familia Messi.
Un desarrollo inmobiliario de 52 hectáreas comenzó a tomar forma en el corredor sur metropolitano de Rosario. Se trata del emprendimiento Estación Leones, un proyecto ubicado en Alvear que combinará sectores de viviendas, grandes espacios comerciales y un imponente complejo deportivo liderado por la familia de Lionel Messi.
El estadio de Lionel Messi y la urbanización en Alvear
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El gran atractivo de este nuevo polo urbano será la incorporación de Leones FC, la institución deportiva fundada por la familia del excapitán de la Selección Argentina y presidida actualmente por su hermano Matías. El club ocupará un inmenso predio de 9 hectáreas donde se construirá un estadio multipropósito para 15.000 espectadores, diseñado para albergar tanto partidos de fútbol como diversas actividades culturales y sociales.
Ubicado estratégicamente sobre la Ruta Provincial 21, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Rosario, el masterplan ofrecerá un total de 510 lotes residenciales. El complejo habitacional estará dividido en un barrio abierto con 300 terrenos de 300 metros cuadrados y un exclusivo barrio cerrado de 210 parcelas que incluirá amenidades de primer nivel.
Además de la propuesta residencial y deportiva, la iniciativa contempla un componente comercial de gran escala. Se destinarán 8 macrolotes de 1.800 metros cuadrados para instalar grandes superficies y servicios. Las autoridades locales destacaron que esta millonaria inversión fortalecerá fuertemente el desarrollo productivo y generará empleo genuino en toda la región metropolitana.
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