Estación Leones: avanza el mega proyecto de la familia de Lionel Messi que cambiará Rosario

El gran atractivo de este nuevo polo urbano será la incorporación de Leones FC, la institución deportiva fundada por la familia del excapitán de la Selección Argentina y presidida actualmente por su hermano Matías. El club ocupará un inmenso predio de 9 hectáreas donde se construirá un estadio multipropósito para 15.000 espectadores, diseñado para albergar tanto partidos de fútbol como diversas actividades culturales y sociales.