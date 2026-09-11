Sandra Pettovello habilitó pago doble de Anses de $648.058 para mujeres que no trabajan y cumplen un requisito
El Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello confirmó un pago doble de ANSES superior a los $648.000 para madres de siete hijos.
La ministra Sandra Pettovello y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) garantizaron el depósito conjunto de dos prestaciones fundamentales. Este beneficio estatal alcanza los 648.058 pesos y está destinado exclusivamente a mujeres sin empleo formal que cumplen con el requisito especial de tener siete o más hijos.
Requisitos para acceder a la Pensión No Contributiva
Para percibir esta asistencia mensual y vitalicia del Ministerio de Capital Humano, las solicitantes deben cumplir de manera estricta con las siguientes condiciones:
- Ser argentina o naturalizada con un mínimo de un año de residencia. Las extranjeras requieren haber residido en el país al menos durante 15 años.
- Tener o haber tenido siete o más hijos, incluyendo los adoptados, sin importar la edad ni el estado civil de la madre.
- No ser titular de ninguna jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo.
- No encontrarse cobrando Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo ni Asignaciones Familiares.
- No poseer bienes, ingresos formales ni recursos que permitan la subsistencia propia ni la del grupo familiar.
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Cómo se compone el pago habilitado por Sandra Pettovello
El beneficio económico es el resultado de la suma exacta de dos prestaciones estatales que se acreditan de manera automática en la misma cuenta y fecha de cobro de cada titular:
- Pensión Madre de 7 Hijos: equivale a un haber mínimo, por lo que el pago actual se ubica en los 498.633,20 pesos.
- Prestación Alimentar: al poseer una familia numerosa, a estas titulares les corresponde la categoría más alta del programa (familias con tres o más hijos), sumando 149.425 pesos adicionales.
La combinación de ambos programas arroja un monto total mensual de 648.058,20 pesos. Quienes deseen iniciar el trámite para cobrar esta pensión deben revisar que sus datos personales y relaciones familiares estén actualizados en la plataforma "mi ANSES". Una vez confirmada la información, es necesario presentarse sin turno previo en cualquier oficina del organismo con el DNI original y el formulario de Solicitud de Prestaciones Previsionales (PS 6.18).
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