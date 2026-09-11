Sandra Pettovello habilitó pago doble de Anses de $648.058 para mujeres que no trabajan y cumplen un requisito

Pensión Madre de 7 Hijos: equivale a un haber mínimo, por lo que el pago actual se ubica en los 498.633,20 pesos .

equivale a un haber mínimo, por lo que el pago actual se ubica en los . Prestación Alimentar: al poseer una familia numerosa, a estas titulares les corresponde la categoría más alta del programa (familias con tres o más hijos), sumando 149.425 pesos adicionales.

La combinación de ambos programas arroja un monto total mensual de 648.058,20 pesos. Quienes deseen iniciar el trámite para cobrar esta pensión deben revisar que sus datos personales y relaciones familiares estén actualizados en la plataforma "mi ANSES". Una vez confirmada la información, es necesario presentarse sin turno previo en cualquier oficina del organismo con el DNI original y el formulario de Solicitud de Prestaciones Previsionales (PS 6.18).