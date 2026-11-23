Por otra parte, una mujer de 22 años presentó lesiones en la zona ocular por astillas de vidrio y cortes en el cuero cabelludo, mientras que una nena de 11 años sufrió una herida cortante en la cabeza y fue llevada al hospital por sus padres.

También se reportaron otras dos mujeres afectadas, aunque ninguna presentaba lesiones de gravedad. Una de ellas recibió atención médica en el lugar. Los Bomberos acudieron rápidamente para controlar las llamas y evitar que el fuego avanzara sobre otros sectores, mientras los equipos de emergencia asistían a las víctimas.