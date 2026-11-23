Explosión e incendio en un comercio durante los festejos en Ezpeleta: siete heridos
La detonación ocurrió mientras se celebraba el 154° aniversario de la localidad bonaerense. Un hombre sufrió quemaduras en la mitad de su cuerpo.
Una fuerte explosión seguida de un incendio generó momentos de tensión este domingo por la noche en Ezpeleta, partido de Quilmes. El episodio ocurrió en medio de los festejos por el 154° aniversario de la localidad y dejó un saldo de siete personas heridas, una de ellas con quemaduras de gravedad.
El hecho tuvo lugar en las inmediaciones de Centenario y Bogotá, donde se desarrollaba un espectáculo musical. La detonación sorprendió a los asistentes y provocó que las llamas se extendieran rápidamente por el establecimiento gastronómico. Ante la magnitud del incendio, el espectáculo tuvo que ser interrumpido para facilitar la evacuación del público.
En un video que circuló por las redes sociales se escucha al locutor del evento advertir sobre la situación: "Tenemos un incendio allá al fondo. Por favor vamos evacuando de a poquito. Perdón Los Leales, pero estamos viendo una llamarada muy grande en un local". El jefe del cuartel de Bomberos de Quilmes explicó que se trató de "una explosión con incendio posterior" y señaló que la mayoría de los afectados sufrieron lesiones como consecuencia de la detonación.
Ezpeleta: siete personas resultaron heridas en el aniversario de la localidad
La víctima que presentó el cuadro más delicado fue un hombre de 32 años, que sufrió quemaduras en aproximadamente el 50% de su cuerpo, principalmente en el torso, los brazos y parte del rostro. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Quilmes por una ambulancia del SAME.
Entre los demás heridos se encuentra una joven de 19 años, que sufrió quemaduras en el rostro y cortes en el brazo derecho. Su hermano también debió recibir asistencia médica.
Por otra parte, una mujer de 22 años presentó lesiones en la zona ocular por astillas de vidrio y cortes en el cuero cabelludo, mientras que una nena de 11 años sufrió una herida cortante en la cabeza y fue llevada al hospital por sus padres.
También se reportaron otras dos mujeres afectadas, aunque ninguna presentaba lesiones de gravedad. Una de ellas recibió atención médica en el lugar. Los Bomberos acudieron rápidamente para controlar las llamas y evitar que el fuego avanzara sobre otros sectores, mientras los equipos de emergencia asistían a las víctimas.
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