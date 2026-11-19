Lanús decretó 72 horas de duelo por la muerte de dos operarios de Metrogas
El Gobierno municipal decretó tres días de luto por la tragedia ocurrida el pasado viernes en Remedios de Escalada, donde dos empleados fallecieron.
El Municipio de Lanús decretó tres jornadas de luto institucional tras confirmarse el fallecimiento de dos trabajadores de la empresa Metrogas afectados por la explosión en la localidad de Remedios de Escalada, registrada en la mañana del viernes 13 de noviembre.
La medida fue dispuesta por el intendente Julián Álvarez, rige por 72 horas en todo el ámbito municipal y se lleva a cabo en acompañamiento a las familias de las víctimas y a la comunidad afectada por el siniestro.
Mediante un comunicado oficial difundido este jueves, luego de que se confirmara la identidad del segundo operario fallecido, se indica que el jefe comunal “y la comunidad de Lanús lamentan profundamente sus pérdidas”.
Los operarios que sufrieron el trágico final son Marcelo García, cuyo cuerpo fue encontrado en el lugar de la explosión e identificado en la margue en las últimas horas, y Néstor Julián Da Alessandro, quien murió en el centro médico donde estaba internado con heridas gravísimas.
Los alcances del duelo municipal
Ante las consultas de los vecinos sobre los alcances del duelo municipal, desde la esfera institucional se recuerda que tiene un carácter estrictamente simbólico y de respeto, por lo que no equivale a un asueto administrativo ni a un día no laborable.
Además, la atención al público en las oficinas municipales, el dictado de clases en las escuelas, el transporte público, la actividad bancaria y los comercios del partido operan en sus horarios habituales.
En concreto, la medida implementada por el Municipio contempla las siguientes disposiciones durante 72 horas:
Banderas a media asta: las insignias nacional y provincial permanecen izadas a media asta en el Palacio Municipal, delegaciones, hospitales y demás dependencias públicas locales.
Suspensión de celebraciones: quedan cancelados o reprogramados los actos protocolares de carácter festivo, eventos culturales, inauguraciones y espectáculos organizados por el gobierno comunal.
Luto institucional: las comunicaciones oficiales y canales digitales del municipio lucen crespones negros en señal de homenaje y respeto a los fallecidos.
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