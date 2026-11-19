Además, la atención al público en las oficinas municipales, el dictado de clases en las escuelas, el transporte público, la actividad bancaria y los comercios del partido operan en sus horarios habituales.

En concreto, la medida implementada por el Municipio contempla las siguientes disposiciones durante 72 horas:

Banderas a media asta: las insignias nacional y provincial permanecen izadas a media asta en el Palacio Municipal, delegaciones, hospitales y demás dependencias públicas locales.

Suspensión de celebraciones: quedan cancelados o reprogramados los actos protocolares de carácter festivo, eventos culturales, inauguraciones y espectáculos organizados por el gobierno comunal.

Luto institucional: las comunicaciones oficiales y canales digitales del municipio lucen crespones negros en señal de homenaje y respeto a los fallecidos.