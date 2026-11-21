Como consecuencia del siniestro, alrededor de 30 personas resultaron heridas y varias debieron ser trasladadas a distintos centros de salud. Algunos de los trabajadores afectados sufrieron quemaduras de extrema gravedad y permanecieron internados durante los días posteriores a la explosión.

Qué investiga la Justicia por la explosión en Lanús

La investigación judicial busca establecer cómo se produjo la rotura de la cañería y determinar si existieron responsabilidades en los trabajos que se realizaban en la vía pública. Una de las principales medidas dispuestas por la fiscalía fue el secuestro de la máquina perforadora que habría provocado el daño en el conducto de gas. El equipo pertenecía a Exgadet, la empresa contratista que llevaba adelante las tareas vinculadas con la red de distribución de MetroGAS.