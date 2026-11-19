Quién era Julián Da Alesandro, el segundo operario que murió tras la explosión en Lanús
En las últimas horas, las autoridades informaron que el hombre de 44 años que se encontraba internado desde la explosión murió esta madrugada.
En las últimas horas, las autoridades confirmaron el fallecimiento de Julián Da Alesandro, uno de los operarios de la empresa Metrogas que había resultado gravemente herido durante la explosión registrada la semana pasada en la localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús.
Pese a los esfuerzos médicos, el trabajador no logró sobreponerse a la gravedad de las quemaduras sufridas y murió mientras permanecía internado en terapia intensiva en el Hospital de Quemados. La muerte de Da Alesandro eleva a dos la cifra de víctimas fatales provocadas por el siniestro que conmocionó al sur del conurbano bonaerense y volvió a poner en foco los riesgos de las tareas operativas en la vía pública.
Quién era Julián Da Alesandro, la segunda víctima de la explosión de Lanús
Julián era un vecino muy querido y reconocido en distintos ámbitos de Quilmes. Quienes lo conocían destacan su calidez humana, su fuerte arraigo con el barrio y su incondicional pasión por el fútbol, especialmente su fanatismo por el Quilmes Atlético Club, colores que seguía con entusiasmo.
En el plano personal, dejó a su esposa, Alejandra, y a su hijo de apenas 9 años, quienes hoy reciben el acompañamiento de familiares, amigos y compañeros de trabajo.
El acompañamiento de la Iglesia y la comunidad educativa
Apenas horas antes de conocerse el triste desenlace, la Diócesis de Quilmes había emitido un mensaje pidiendo por su recuperación. Ayer por la tarde, los obispos Carlos Tissera y Eduardo Redondo expresaron públicamente su cercanía espiritual y su solidaridad con el entorno íntimo del trabajador, convocando a toda la comunidad diocesana a unirse en oración por su salud.
A través de un comunicado difundido por la Vicaría de Educación, las autoridades eclesiásticas hicieron una mención especial a su esposa Alejandra, quien se desempeña como trabajadora en el Colegio San Clemente de Quilmes Oeste. Tras confirmarse la noticia del fallecimiento, tanto la comunidad educativa de dicha institución como diversos espacios vecinales y gremiales comenzaron a multiplicar los mensajes de condolencias y apoyo para acompañar a la familia en este difícil momento.
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