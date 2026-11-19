A través de un comunicado difundido por la Vicaría de Educación, las autoridades eclesiásticas hicieron una mención especial a su esposa Alejandra, quien se desempeña como trabajadora en el Colegio San Clemente de Quilmes Oeste. Tras confirmarse la noticia del fallecimiento, tanto la comunidad educativa de dicha institución como diversos espacios vecinales y gremiales comenzaron a multiplicar los mensajes de condolencias y apoyo para acompañar a la familia en este difícil momento.