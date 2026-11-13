Remedios de Escalada: hallaron a uno de los desaparecidos y reportan que el otro fue una falsa alarma

A raíz de este avance en la contención del fuego, el Municipio informó que "ya se ha habilitado la vuelta a los hogares de muchas familias", manteniendo restringido únicamente el perímetro más comprometido alrededor del foco del estallido, donde los vecinos continúan evacuados. "Los equipos de emergencia continúan conteniendo el fuego; una vez que este sea extinguido, todavía quedarán por delante las tareas de evaluación de daños", detallaron en el texto oficial.