Remedios de Escalada: hallaron a uno de los desaparecidos y reportan que el otro fue una falsa alarma
Tras la explosión que, al momento, dejó el saldo de un fallecido y más de 30 heridos, la Municipalidad de Lanús lanzó una buena noticia.
La Municipalidad de Lanús emitió un nuevo comunicado para actualizar el estado de situación tras la explosión por fuga de gas ocurrida en Remedios de Escalada. De este modo, las autoridades confirmaron novedades sobre las dos personas que figuraban como desaparecidas, el avance del operativo de emergencia y el regreso gradual de los vecinos a sus viviendas.
Según precisó el gobierno local, de las dos personas que eran buscadas tras el estallido, "una de ellas ya fue encontrada, en estado de desorientación, por personal de seguridad que rastrillaba la zona", mientras que la denuncia por la segunda "fue producto de una falsa alarma familiar".
Remedios de Escalada: la situación del fuego y el regreso a los hogares
En cuanto al operativo en el lugar del siniestro, desde la comuna advirtieron que "la fuga de gas aún no pudo ser controlada por MetroGAS", aunque llevaron tranquilidad al asegurar que "el incendio está circunscripto a la zona de la explosión".
A raíz de este avance en la contención del fuego, el Municipio informó que "ya se ha habilitado la vuelta a los hogares de muchas familias", manteniendo restringido únicamente el perímetro más comprometido alrededor del foco del estallido, donde los vecinos continúan evacuados. "Los equipos de emergencia continúan conteniendo el fuego; una vez que este sea extinguido, todavía quedarán por delante las tareas de evaluación de daños", detallaron en el texto oficial.
Puntos de asistencia y el estado de la Biblioteca Alberdi
Para quienes todavía necesiten resguardo o acompañamiento, la Municipalidad habilitó dos espacios en Remedios de Escalada:
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Información y asistencia: Plaza Mariano Moreno (Av. Hipólito Yrigoyen 6200).
Centro de evacuados: Club Atlético Talleres (Cnel. Timote 3401).
Por último, el comunicado llevó alivio respecto al patrimonio cultural del barrio al confirmar que "la histórica Biblioteca Popular Alberdi, lindante al lugar del hecho, fue inspeccionada por personal de bomberos y se encuentra en buen estado de conservación".
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