C5N difunde el alias de una damnificada de la explosión de Remedios de Escalada para ayudarla
Rosa Elida Antunes De Lara perdió todo en segundos cuando una máquina perforó un caño de gas durante obras de Metrogas. “No se como voy a continuar”.
En un abrir y cerrar de ojos, Rosa Elida Antunes De Lara perdió todo, su negocio de indumentaria para mujeres y niños quedó totalmente destrozado por la explosión de gas en Remedios de Escalada, Lanús . “Solo le quedaron deudas”, dijo la damnificada.
En medio de la angustia, Eli, como le dicen sus conocidos contó que su único sustento era su negocio y quedó casi en la calle. “ 27 años de sacrificio y ahora me quedo sin local, sin nada, si trabajo. No sé cómo voy a continuar, es muy triste. Trabajo desde muy chica, no tengo miedo pero esto me superó”, manifestó en diálogo con C5N.
“La fuga estaba enfrente de su local y el olor a gas era insoportable. Agradezco que estoy viva. Yo decidí no abrir y me salvé por eso, pero ahora no sé cómo continuar”, señaló la mujer.
Cómo ayudar a Eli tras la trágica explosión
En medio de la entrevista con C5N, habilitaron una colecta de dinero para Eli. Hasta el momento la cuenta se logró conseguir 10 millones de pesos. “Gracias a todos. Dios los bendiga”,dijo.
Las personas que quieran ayudar pueden hacerlo a través de su alias: koral.82. La cuenta está a su nombre: Rosa Elida Antunes De Lara.
Explosión en Lanús: el drama de los evacuados que no pueden volver a sus casas
Los vecinos de Remedios de Escalada que viven en las inmediaciones del lugar donde ocurrió la explosión de gas continúan sin poder regresar a sus viviendas. Por razones de seguridad, las autoridades mantienen restringido el acceso a la zona y varias familias tuvieron que pasar la noche en casas de familiares, conocidos o en una iglesia.
“Pasamos la noche en una iglesia porque no podemos volver a casa. Pudimos sacar ropa y otras pertenencias. Yo estaba trabajando cuando ocurrió la explosión y recién después de ocho horas pude regresar para retirar algunas cosas”, contó un hombre que vive en la misma manzana donde se produjo el siniestro.
Otro vecino, que tiene su casa frente al lugar donde ocurrió la explosión, relató que tampoco pudo ingresar a su propiedad. “Fue un desastre. Pasé la noche en la casa de mi pareja. No tenemos luz y tampoco puedo sacar el auto”, explicó.
Una vecina manifestó su preocupación por lo ocurrido y cuestionó la falta de información sobre los trabajos que se realizaban en la zona. “No se sabe nada de la obra de gas. Les preguntábamos a los obreros y no nos decían nada”, aseguró.
Mientras continúa el operativo, las autoridades mantienen el perímetro restringido por seguridad. En el lugar trabaja un equipo K9 con perros de búsqueda y comenzó el peritaje de la Policía Científica para determinar las causas de la explosión.
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