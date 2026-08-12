Explosión en un edificio de Recoleta: al menos tres heridos y varios evacuados
El incidente ocurrió este miércoles pasadas las 16 en el primer subsuelo de un inmueble ubicado en Junín al 1200.
Una fuerte explosión de una caldera se registró este miércoles, poco después de las 16, en el primer subsuelo de un edificio ubicado en la calle Junín al 1200, en la Ciudad de Buenos Aires. El estruendo generó momentos de tensión en la zona y motivó un importante despliegue de los servicios de emergencia.
De acuerdo con el reporte oficial, efectivos de Bomberos de la Ciudad acudieron al lugar con cuatro dotaciones e ingresaron al inmueble para realizar una minuciosa inspección y una búsqueda de personas atrapadas, la cual arrojó un resultado negativo.
La onda expansiva provocada por la detonación causó daños visibles en la estructura de la planta baja, destacándose el desplazamiento del portón del garaje y la rotura de diversos vidrios y paneles del edificio.
En tanto, el personal del SAME evaluó clínicamente a tres personas en el lugar a modo de control preventivo, sin que fuera necesario disponer su traslado a centros de salud. Como medida de seguridad, ocho vecinos debieron ser evacuados de manera temporal mientras se desarrollaban las tareas de rigor.
Por último, la Brigada de Emergencias Especiales (BEE) de los Bomberos llevó a cabo un operativo conjunto con personal de Metrogas para efectuar mediciones de seguridad en las instalaciones siniestradas, las cuales arrojaron parámetros normales, descartando riesgos mayores por fugas de gas.
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