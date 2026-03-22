Explosión en una obra de construcción en Belgrano
Vecinos del barrio porteño de Belgrano vivieron momentos de pánico este sábado en la madrugada.
Un impactante video registró el momento exacto de una explosión en una obra en construcción ubicada en el barrio porteño de Belgrano. El incidente tuvo lugar durante la madrugada de este sábado en la intersección de las calles Soldado de la Independencia y Zabala, despertando la alarma entre los vecinos de la zona.
Las imágenes, captadas por un vecino, muestran varios estallidos mientras se escucha a un testigo advertir que se trata de "un corto" de electricidad.
A pesar de la espectacularidad del estruendo y la fuerza de la onda expansiva, hasta el momento no se reportaron heridos ni víctimas fatales, ya que no había operarios trabajando en el lugar al momento del siniestro.
Las primeras hipótesis sugieren que el incidente pudo haber sido originado por un desperfecto en las instalaciones eléctricas o de gas de la propia construcción, aunque se aguardan los informes oficiales para determinar las causas precisas del hecho.
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