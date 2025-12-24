Explosión y derrumbe en un balneario de Mar del Plata: impactantes imágenes
El techo del balneario Balcón del Sur se desmoronó a causa de la explosión de una garrafa. No se registraron heridos.
Una importante explosión tuvo lugar en un reconocido balneario de la zona sur de la ciudad Mar del Plata, provocando el derrumbe de parte del techo del lugar. Por el siniestro, afortunadamente no se registraron heridos.
El hecho ocurrió el martes pasado el mediodía en el balneario Balcón del Sur, ubicado en el kilómetro 32,5 de la ruta 11, frente a la Rotonda del Faro. Personal se encontraba realizando la habitual descarga de garrafas. cuando de repente, por motivos que se investigan, una de ellas explotó.
La fuerte explosión ocasionó el derrumbe de parte del techo del balneario. Videos tomados en el lugar y difundidos por medios locales dan cuenta de la magnitud del colapso, con bloques de losa y fierros caídos.
“Una de las garrafas explotó por sí misma y esa explosión produjo el derrumbe", explicó Diego Sánchez Cabezudo, socio general del balneario, en diálogo con Canal 8.
Sánchez Cabezudo informó que "gracias a Dios ninguno de los empleados estaba ahí” al momento de la explosión y posterior colapso de la estructura. "Solo es pérdida material, que no nos importa. Los chicos estaban muy nerviosos. No les pasó nada, pero el ruido de la losa cayendo fue terrible", agregó, confirmando así que por el hecho no se registró ninguna persona herida.
En esa línea, ratificó: "Estoy agradecido a Dios de que fue en el momento justo en que no había nadie".
El empresario sostuvo que fue una situación "totalmente inesperada", dado que la descarga de garrafas en la zona del restaurante es una tarea de rutina habitual. El balneario Balcón del Sur funciona en Mar del Plata hace más de 50 años y nunca habían registrado un incidente de similares características.
El hecho se da en pleno inicio de la temporada de verano. Según indicó el responsable del balneario, el sitio donde se produjo el derrumbe permanecerá cerrado al público hasta tanto no se realice la demolición de las losas y se reconstruya la parte superior.
"Va a quedar clausurado. Tenemos que hacer toda la demolición de lo que quedó mal y ver qué podemos hacer. Va a llevar tiempo la reconstrucción. Demorará lo que tenga que demorar", indicó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario