Explosión y derrumbe en un balneario de Mar del Plata: impactantes imágenes

En esa línea, ratificó: "Estoy agradecido a Dios de que fue en el momento justo en que no había nadie".

EXPLOSIÓN EN UN BALENARIO DEL SUR mar del plata

El empresario sostuvo que fue una situación "totalmente inesperada", dado que la descarga de garrafas en la zona del restaurante es una tarea de rutina habitual. El balneario Balcón del Sur funciona en Mar del Plata hace más de 50 años y nunca habían registrado un incidente de similares características.

El hecho se da en pleno inicio de la temporada de verano. Según indicó el responsable del balneario, el sitio donde se produjo el derrumbe permanecerá cerrado al público hasta tanto no se realice la demolición de las losas y se reconstruya la parte superior.

"Va a quedar clausurado. Tenemos que hacer toda la demolición de lo que quedó mal y ver qué podemos hacer. Va a llevar tiempo la reconstrucción. Demorará lo que tenga que demorar", indicó.