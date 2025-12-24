Comunicado de Unicenter tras el caos por la inundación del shopping

Luego del fuerte temporal que provocó destrozos y complicaciones en distintos puntos de la zona norte del conurbano bonaerense, el centro comercial Unicenter informó este miércoles cómo será su funcionamiento en la previa de la Nochebuena. A través de sus redes sociales, el shopping dio a conocer las pautas comerciales para este 24 de diciembre, en una jornada atravesada por trabajos de reparación y control edilicio.