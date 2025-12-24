Comunicado de Unicenter tras el caos por la inundación del shopping
Luego del temporal que provocó una inundación, el shopping comunicó cómo será su funcionamiento este martes 24 de diciembre a través de un mensaje oficial.
Luego del fuerte temporal que provocó destrozos y complicaciones en distintos puntos de la zona norte del conurbano bonaerense, el centro comercial Unicenter informó este miércoles cómo será su funcionamiento en la previa de la Nochebuena. A través de sus redes sociales, el shopping dio a conocer las pautas comerciales para este 24 de diciembre, en una jornada atravesada por trabajos de reparación y control edilicio.
Mientras avanzan las tareas de acondicionamiento en el predio, los equipos técnicos continúan evaluando el estado de la infraestructura con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal tránsito de los clientes que se acerquen a realizar las compras de último momento.
El comunicado oficial comenzó señalando: “Tras las tareas de revisión y acondicionamiento realizadas durante las últimas horas, Unicenter abre hoy sus puertas en su horario previsto para este 24 de diciembre, de 9 a 18 h”.
En el mismo mensaje, la administración precisó la situación de los locales comerciales: “El shopping funciona con normalidad, con la mayoría de sus locales operativos. Algunos pocos comercios permanecen momentáneamente cerrados mientras se completan las evaluaciones técnicas correspondientes y se avanza en su reapertura en los próximos días”.
Por último, desde el centro comercial subrayaron que “todas las acciones se desarrollan priorizando la seguridad de visitantes, colaboradores y locatarios”, y agradecieron “la comprensión y el acompañamiento” del público en este contexto.
