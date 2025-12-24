MinutoUno

Comunicado de Unicenter tras el caos por la inundación del shopping

Luego del temporal que provocó una inundación, el shopping comunicó cómo será su funcionamiento este martes 24 de diciembre a través de un mensaje oficial.

Luego del fuerte temporal que provocó destrozos y complicaciones en distintos puntos de la zona norte del conurbano bonaerense, el centro comercial Unicenter informó este miércoles cómo será su funcionamiento en la previa de la Nochebuena. A través de sus redes sociales, el shopping dio a conocer las pautas comerciales para este 24 de diciembre, en una jornada atravesada por trabajos de reparación y control edilicio.

Mientras avanzan las tareas de acondicionamiento en el predio, los equipos técnicos continúan evaluando el estado de la infraestructura con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal tránsito de los clientes que se acerquen a realizar las compras de último momento.

El comunicado oficial comenzó señalando: “Tras las tareas de revisión y acondicionamiento realizadas durante las últimas horas, Unicenter abre hoy sus puertas en su horario previsto para este 24 de diciembre, de 9 a 18 h”.

En el mismo mensaje, la administración precisó la situación de los locales comerciales: “El shopping funciona con normalidad, con la mayoría de sus locales operativos. Algunos pocos comercios permanecen momentáneamente cerrados mientras se completan las evaluaciones técnicas correspondientes y se avanza en su reapertura en los próximos días”.

Por último, desde el centro comercial subrayaron que “todas las acciones se desarrollan priorizando la seguridad de visitantes, colaboradores y locatarios”, y agradecieron “la comprensión y el acompañamiento” del público en este contexto.

