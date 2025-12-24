Golpe a la banda narco de "Chucky Monedita" en Rosario: 12 detenidos

Dónde fueron los allanamientos y quienes son los detenidos

Uno de los allanamientos se llevó a cabo en una vivienda de pasillo ubicada en calle Colón al 3900, donde vivían dos mujeres junto a sus hijos. Al requisar la casa, la policía encontró un bulto negro que contenía un ladrillo de cocaína compacta. Además, un perro detector marcó un bolso oculto en el que había más de 10 millones de pesos en efectivo.

En otro domicilio, identificado por la investigación como un punto de distribución, los agentes secuestraron una riñonera verde con varias bochas de cocaína ya fraccionada, trozos de marihuana listos para la venta, una balanza de precisión, elementos de fraccionamiento y dinero en billetes de baja denominación.

En tanto, en una vivienda ubicada en Presidente Quintana al 290 bis, también en barrio Tablada, se hallaron tres armas de fuego con municiones, una gran cantidad de dinero en efectivo, una máquina de contar billetes y varios teléfonos celulares.

Como resultado del megaoperativo, doce personas fueron detenidas y otras ocho quedaron aprehendidas. Entre los arrestados se encuentra una mujer identificada por los investigadores como una de las figuras de mayor peso dentro de la banda, señalada como organizadora de la estructura.

En total, se secuestraron más de un kilo de cocaína compacta y fraccionada, marihuana, tres armas de fuego, balanzas de precisión, elementos de corte, teléfonos celulares y más de 15 millones de pesos en efectivo.

El operativo fue realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), con la colaboración de los grupos tácticos TOE, GIRI, GOT y GTM de la Policía de Santa Fe.