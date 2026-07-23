Chocó contra el Metrobus, se negó al test de alcoholemia y se atrincheró tres horas en su auto

Finalmente, firmó el acta en la que dejó constancia de su negativa a someterse al control. Según trascendió, solicitó que el test de alcoholemia se realizara con un análisis de sangre y no mediante el procedimiento convencional.

Poco antes de las 8 de la mañana, el conductor decidió bajar del auto y retiró algunas de sus pertenencias. Antes de subir al patrullero, dialogó brevemente con la prensa, se identificó como Fernando y destacó el trato recibido por parte de los efectivos.

"Estoy muy bien", aseguró ante los periodistas. Además, admitió: "Reconozco que tomé de más".

Tras finalizar el operativo, el hombre fue demorado por la Policía de la Ciudad y trasladado a una comisaría, con intervención de la Unidad de Flagrancia Este.