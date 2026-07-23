Chocó contra el Metrobus, se negó al test de alcoholemia y se atrincheró tres horas en su auto
El hombre admitió que había “tomado de más” y finalmente fue trasladado por la Policía de la Ciudad a una comisaría.
Momentos de tensión se vivieron durante la mañana de este jueves en el barrio porteño de San Nicolás, cuando un conductor chocó contra uno de los pilares de cemento del Metrobus del Bajo y permaneció atrincherado tres horas dentro de su auto tras negarse a realizar el test de alcoholemia. Finalmente, fue demorado por la Policía de la Ciudad y trasladado a una comisaría.
El incidente ocurrió alrededor de las 4.55 en la avenida Leandro N. Alem al 600, entre Tucumán y Viamonte. Por causas que se investigan, el Fiat Palio gris impactó contra uno de los bolardos de cemento que delimitan el corredor del Metrobus, lo que obligó a restringir parcialmente la circulación en la zona.
Tras el choque, personal de la Policía de la Ciudad, agentes de Tránsito y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron rápidamente al lugar. En un primer momento se informó que el conductor, un hombre de unos 50 años, presentaba lesiones, aunque posteriormente se determinó que no era necesario su traslado a un centro de salud.
Cuando personal de Tránsito intentó realizarle el control de alcoholemia, el conductor se negó a descender del vehículo. "Yo del auto no me bajo", respondió frente a efectivos policiales y a las cámaras de televisión que ya se encontraban en el lugar.
La situación se extendió durante varias horas. En ese lapso, el hombre permaneció dentro del auto y únicamente se bajó para ir al baño de un supermercado cercano, acompañado en todo momento por un efectivo policial. Luego regresó al vehículo y se atrincheró.
Finalmente, firmó el acta en la que dejó constancia de su negativa a someterse al control. Según trascendió, solicitó que el test de alcoholemia se realizara con un análisis de sangre y no mediante el procedimiento convencional.
Poco antes de las 8 de la mañana, el conductor decidió bajar del auto y retiró algunas de sus pertenencias. Antes de subir al patrullero, dialogó brevemente con la prensa, se identificó como Fernando y destacó el trato recibido por parte de los efectivos.
"Estoy muy bien", aseguró ante los periodistas. Además, admitió: "Reconozco que tomé de más".
Tras finalizar el operativo, el hombre fue demorado por la Policía de la Ciudad y trasladado a una comisaría, con intervención de la Unidad de Flagrancia Este.
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