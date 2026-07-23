Trágico choque entre una camioneta y un camión en una ruta de Entre Ríos: murieron dos personas
Ocurrió sobre el kilómetro 240 de la Ruta 14, a la altura de la localidad de Concordia.
Una mujer y un adolescente de 14 años fallecieron y otras dos personas resultaron heridas como consecuencia de un grave siniestro vial en la tarde de este miércoles en una ruta de Entre Ríos, cuando una camioneta Renault Alaskan chocó el lateral derecho de un camión de nacionalidad brasilero. Ambos vehículos circulaban en sentido sur norte, en dirección hacia la ciudad de Concordia.
El accidente ocurrió cerca de la intersección con la Ruta Nacional 18, a pocos metros de las cabinas de peaje de Yeruá y frente a un puesto de control del Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional Argentina.
En la camioneta , que transitaba en sentido norte hacia Concordia, viajaban cuatro integrantes de una misma familia. Como consecuencia del impacto, Silvia Raquel Lucca, de 49 años, falleció en el lugar, según informó el medio local Uno Entre Ríos.
En tanto, Lucas Valentín Maidana, de 14 años, sufrió traumatismos graves en la cabeza con hundimiento de cráneo y fue trasladado de urgencia por los equipos de salud al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde murió mientras ingresaba.
El conductor de la camioneta, Cristian Maidana, de 49 años, quien trabaja en la Prefectura Naval Argentina, y Agustina Maidana, de 14 años, sufrieron heridas leves durante el choque, por lo que se encuentran fuera de peligro, de acuerdo con lo informado por el Diario Río Uruguay.
Sobre el punto del accidente, kilómetro 240 de la autovía, trabajan efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal de Gendarmería Nacional —que cuenta con un puesto de control en el mismo sector donde ocurrió el accidente—, Bomberos Voluntarios y personal sanitario.
La circulación quedó liberada en ruta 14
Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y rescate, se organizaba el paso vehicular a través del rulo que conecta la Autovía Nacional 14 con la Ruta Nacional 18, con el objetivo de mantener la circulación y evitar un corte total del tránsito en ese sector.
Las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión y la identidad de la persona fallecida aún no habían sido informadas oficialmente. Las autoridades trabajaban en el lugar para asistir a las víctimas y avanzar con las pericias correspondientes, asimismo se esperan presiones sobre el estado de las personas trasladadas.
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