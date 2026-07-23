Trágico choque entre una camioneta y un camión en una ruta de Entre Ríos: murieron dos personas

Sobre el punto del accidente, kilómetro 240 de la autovía, trabajan efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal de Gendarmería Nacional —que cuenta con un puesto de control en el mismo sector donde ocurrió el accidente—, Bomberos Voluntarios y personal sanitario.

La circulación quedó liberada en ruta 14

Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y rescate, se organizaba el paso vehicular a través del rulo que conecta la Autovía Nacional 14 con la Ruta Nacional 18, con el objetivo de mantener la circulación y evitar un corte total del tránsito en ese sector.

Las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión y la identidad de la persona fallecida aún no habían sido informadas oficialmente. Las autoridades trabajaban en el lugar para asistir a las víctimas y avanzar con las pericias correspondientes, asimismo se esperan presiones sobre el estado de las personas trasladadas.