Un colectivo chocó contra un auto en Palermo y los vehículos quedaron destruidos

Según informó TN, el accidente habría ocurrido por una confusión a la hora de girar con el semáforo en rojo. A la vez, el colectivo iba a velocidad, por lo que terminó impactando contra el auto.

Así quedó destrozado el Peugeot 308 en Plaza Italia.

Por lo que se puede apreciar en las imágenes, el incidente habría tenido lugar en uno de los tramos del Metrobús. Asimismo, se puede ver el estado de destrucción en que quedó el automóvil, aparentemente un Peugeot color negro oscuro. A pesar de la magnitud de los daños, que dejaron el vehículo prácticamente irreconocible, no se reportaron víctimas fatales.

Así quedó destrozado el Peugeot 308 en Plaza Italia.

El frente del auto quedó completamente destruido: el capot aplastado contra la carrocería del colectivo, el motor expuesto y los componentes mecánicos visibles desde afuera. El parabrisas se hizo pedazos y el techo sufrió deformaciones. Los airbags se activaron, lo que refleja la violencia del impacto.

La parte trasera del vehículo también registró daños de consideración y quedó sobre la vereda del corredor del Metrobús. El baúl quedó abierto y deformado, con la carrocería aplastada contra el lateral del colectivo. Restos de la colisión quedaron dispersos sobre la calzada y la vereda.

Un autobús de la línea 111 y un automóvil negro chocaron en Palermo (SAME).

El tránsito fue interrumpido en la zona y los colectivos que pasan por ese carril están siendo desviados mientras se desarrolla el operativo de asistencia y remoción de restos.