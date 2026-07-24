Un colectivo chocó contra un auto en Palermo y los vehículos quedaron destruidos
El accidente en Santa Fe y Darragueyra. Dos personas sufrieron politraumatismos y debieron ser trasladadas a un hospital.
Un colectivo de la línea 111 y un auto chocaron este viernes por la mañana en Plaza Italia. El accidente ocurrió en el Metrobús de Avenida Santa Fe, provocó importantes destrozos en ambos vehículos y dejó dos personas heridas.
El impactante accidente se produjo a la altura de la calle Darragueyra. El auto, un Peugeot 308, quedó completamente aplastado. El colectivo, en tanto, terminó con los vidrios delanteros estallados y severos daños en la parte frontal.
Las víctimas son dos mujeres de aproximadamente 30 años que circulaban en el vehículo de menor porte, de acuerdo a la información indicada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).
La conductora presentó un traumatismo severo de cráneo y otros golpes de gravedad, mientras que la acompañante sufrió politraumatismos. Ambas fueron trasladadas al Hospital Pirovano por el personal médico que desplegó tres unidades en el lugar.
El chofer del colectivo, de 52 años, no presentó lesiones. La unidad circulaba sin pasajeros al momento del impacto, aunque el vidrio del sector delantero del lado del conductor quedó astillado.
Según informó TN, el accidente habría ocurrido por una confusión a la hora de girar con el semáforo en rojo. A la vez, el colectivo iba a velocidad, por lo que terminó impactando contra el auto.
Por lo que se puede apreciar en las imágenes, el incidente habría tenido lugar en uno de los tramos del Metrobús. Asimismo, se puede ver el estado de destrucción en que quedó el automóvil, aparentemente un Peugeot color negro oscuro. A pesar de la magnitud de los daños, que dejaron el vehículo prácticamente irreconocible, no se reportaron víctimas fatales.
El frente del auto quedó completamente destruido: el capot aplastado contra la carrocería del colectivo, el motor expuesto y los componentes mecánicos visibles desde afuera. El parabrisas se hizo pedazos y el techo sufrió deformaciones. Los airbags se activaron, lo que refleja la violencia del impacto.
La parte trasera del vehículo también registró daños de consideración y quedó sobre la vereda del corredor del Metrobús. El baúl quedó abierto y deformado, con la carrocería aplastada contra el lateral del colectivo. Restos de la colisión quedaron dispersos sobre la calzada y la vereda.
El tránsito fue interrumpido en la zona y los colectivos que pasan por ese carril están siendo desviados mientras se desarrolla el operativo de asistencia y remoción de restos.
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