Impresionante choque y vuelco de camiones en Panamericana dejó un herido

Brutal choque entre un colectivo y un auto en Palermo: dos mujeres heridas

Dos mujeres resultaron heridas este viernes por la mañana como consecuencia de un fuerte choque entre un auto y un colectivo de la línea 111 en el barrio porteño de Palermo.

El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Santa Fe y Darregueira, cuando un Peugeot 308 chocó con un colectivo de la línea 111. A raíz del impacto, el coche quedó destruido en los carriles centrales del Metrobús.

En el lugar trabajó personal policial, bomberos y SAME, que trasladaron a las dos mujeres que viajaban en el auto al hospital Fernández.

Se informó que las mujeres fueron derivadas con diagnóstico de politraumatismos sin riesgo de vida. El colectivo iba sin pasajeros y el chofer sufrió heridas leves.

Según trascendió, el colectivo circulaba por el carril del Metrobús cuando el auto, al confundirse de semáforo, dobló en Darregueira y chocó contra el ómnibus.

Asimismo, los restos del auto quedaron en el andén del Metrobús y en la calle, por lo que bomberos trabajaron en el lugar.

Ambos vehículos fueron retirados del lugar. En el caso interviene la UFLA.