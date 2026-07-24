Impresionante choque y vuelco de camiones en Panamericana dejó un herido
El incidente vial ocurrió a la altura del kilómetro 25,5 del Acceso Norte, en cercanías de la Ruta 202. Hay dos carriles obstruidos.
Dos camiones chocaron este viernes y la Autopista Panamericana y el incidente provocó importantes complicaciones en el tránsito. El accidente ocurrió en el kilómetro 25,5 del Acceso Norte, a la altura de la Ruta 202, mano hacia el norte, y dejó como saldo una persona herida.
Tras el fuerte impacto, uno de los camiones volcó sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir parcialmente la circulación. Dos carriles permanecen obstruidos mientras trabajan en el lugar los equipos de emergencia y personal vial.
En el lugar trabajan policías, personal de seguridad vial y grúas para restablecer el tránsito. Uno de los camiones volcó y tres de los carriles se encuentran afectados. La circulación se reduce a sólo dos carriles y se provocó un embudo con largas filas de vehículos completamente detenidos.
Las demoras superaron el ramal Tigre. Las tareas de remoción y el restablecimiento del camino llevarán tiempo. Mientras tanto, los conductores podrán optar por alternativas como la colectora o la circulación por adentro de los barrios.
Se recomienda a los automovilistas circular con extrema precaución, reducir la velocidad y, de ser posible, optar por caminos alternativos hasta que finalicen las tareas de asistencia y remoción de los vehículos involucrados.
Brutal choque entre un colectivo y un auto en Palermo: dos mujeres heridas
Dos mujeres resultaron heridas este viernes por la mañana como consecuencia de un fuerte choque entre un auto y un colectivo de la línea 111 en el barrio porteño de Palermo.
El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Santa Fe y Darregueira, cuando un Peugeot 308 chocó con un colectivo de la línea 111. A raíz del impacto, el coche quedó destruido en los carriles centrales del Metrobús.
En el lugar trabajó personal policial, bomberos y SAME, que trasladaron a las dos mujeres que viajaban en el auto al hospital Fernández.
Se informó que las mujeres fueron derivadas con diagnóstico de politraumatismos sin riesgo de vida. El colectivo iba sin pasajeros y el chofer sufrió heridas leves.
Según trascendió, el colectivo circulaba por el carril del Metrobús cuando el auto, al confundirse de semáforo, dobló en Darregueira y chocó contra el ómnibus.
Asimismo, los restos del auto quedaron en el andén del Metrobús y en la calle, por lo que bomberos trabajaron en el lugar.
Ambos vehículos fueron retirados del lugar. En el caso interviene la UFLA.
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