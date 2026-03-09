Extraditaron a "Dehilan", un cantante chileno acusado de secuestros extorsivos e hijo de un peligroso narco

Ante esto, la Justicia chilena ordenó que se lleve a cabo su detención al tiempo que Interpol procedió a publicar su requerimiento de captura internacional.

Así fue la detención de "Dehilan"

Tras un trabajo exhaustivo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal, que incluyó amplias tareas de campo, análisis informativos sobre fuentes públicas y privadas, y consultas con la Dirección Nacional de Migraciones, se estableció que “Dehilan” iba a arribar a Argentina en compañía de su actual pareja.

Una vez que ambos fueron identificados, los efectivos llevaron a cabo un sigiloso seguimiento y observaron que el cantante y su pareja habían ingresado a un edificio de alquileres temporarios ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El reguetonero fue detenido y quedó a disposición del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2 a cargo del juez Sebastián Ramos, Secretaría N°3 de la Dra. Lourdes López.

Luego del aviso a las autoridades de Chile, se llevó a cabo la extradición del cantante en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, donde una comisión policial chilena recibió al detenido y asumió su custodia, regresando a su país de origen junto a él.