Extraditaron a "Dehilan", un cantante chileno acusado de secuestros extorsivos e hijo de un peligroso narco
Fue atrapado por la Policía Federal tras un pedido de captura de Interpol. Se lo acusa de integrar una organización criminal y el secuestro de dos mujeres.
Un cantante de reggaetón fue extraditado a Chile tras ser detenido en el barrio porteño de Monserrat gracias a un operativo de la Policía Federal y Migraciones. Se trata de Joan Acevedo Cárcamo, más conocido como “Dehilan”, quien está acusado de integrar una organización criminal dedicada a la privación ilegítima de la libertad con fines extorsivos y es hijo de un peligroso narcotraficante asesinado.
El reguetonero había sido detenido efectivos Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA tras un requerimiento de captura a solicitud de Interpol. Al cantante chileno se lo acusa por los delitos de secuestro extorsivo y sustracción de menores en una causa abierta en su país.
Según detallaron fuentes policiales, “Dehilan” resultó imputado por presuntamente conformar una organización criminal dedicada a la privación ilegítima de la libertad con fines extorsivos.
De acuerdo a la causa iniciada por las autoridades judiciales de Chile, el cantante habría sido el autor intelectual y material del secuestro de dos mujeres que circulaban a bordo de un vehículo particular. Tras capturarlas, el sospechoso se habría comunicado con los familiares de las víctimas exigiéndoles la entrega de una elevada suma de dinero a cambio de las respectivas liberaciones.
Según el expediente judicial, a través de esa maniobra, la organización logró apoderarse de un total de 600 mil dólares.
Ante esto, la Justicia chilena ordenó que se lleve a cabo su detención al tiempo que Interpol procedió a publicar su requerimiento de captura internacional.
Así fue la detención de "Dehilan"
Tras un trabajo exhaustivo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal, que incluyó amplias tareas de campo, análisis informativos sobre fuentes públicas y privadas, y consultas con la Dirección Nacional de Migraciones, se estableció que “Dehilan” iba a arribar a Argentina en compañía de su actual pareja.
Una vez que ambos fueron identificados, los efectivos llevaron a cabo un sigiloso seguimiento y observaron que el cantante y su pareja habían ingresado a un edificio de alquileres temporarios ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El reguetonero fue detenido y quedó a disposición del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2 a cargo del juez Sebastián Ramos, Secretaría N°3 de la Dra. Lourdes López.
Luego del aviso a las autoridades de Chile, se llevó a cabo la extradición del cantante en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, donde una comisión policial chilena recibió al detenido y asumió su custodia, regresando a su país de origen junto a él.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario