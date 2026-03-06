El pueblo pequeño de Chile con ambiente tranquilo y de mucho aire puro

El pueblo fue fundado el 24 de abril de 1973 para alojar a trabajadores de la cementera de Polpaico. Las tierras fueron asignadas como huertos de autoconsumo, origen que marcó su identidad productiva y explica su nombre.

Cómo llegar a Huertos Familiares

Para organizar escapadas hacia este destino de turismo en Chile, lo más práctico es ir en auto desde Santiago, tomando la ruta hacia Til-Til. El trayecto es directo y no demanda más de 40 minutos, dependiendo del tránsito.

Se recomienda llevar agua, protector solar y planificar la visita con respeto por las zonas privadas, ya que se trata de un pueblo pequeño y residencial. Ideal para una salida de fin de semana sin grandes preparativos, donde la calma y el aire limpio son los verdaderos protagonistas.