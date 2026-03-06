El pueblo pequeño de Chile con ambiente tranquilo y de mucho aire puro
Ideal para turismo auténtico, este rincón de Chile invita a escapadas distintas: chico, accesible y con pura esencia rural.
A menos de una hora de Santiago, existe una alternativa de escapada ideal para el turismo en Chile que se aleja del ruido y los circuitos tradicionales. Con apenas unas 30 cuadras en su zona urbana, Huertos Familiares ofrece calles simples, casas con patio y un entorno rodeado de campos y cerros bajos.
Es perfecto para escapadas cortas donde la prioridad sea descansar, respirar aire puro y bajar un cambio sin complicaciones.
Qué se puede hacer en Huertos Familiares
El plan acá no pasa por grandes hoteles ni excursiones estructuradas. Justamente, su encanto está en lo sencillo. En este rincón de Chile, las actividades giran en torno al turismo rural y la conexión con la naturaleza.
Se puede salir a caminar por caminos vecinales, recorrer huertas familiares, andar en bicicleta o simplemente disfrutar del paisaje con vista a la precordillera. Muy cerca se encuentra el Humedal de Batuco, un espacio natural protegido ideal para observar aves y flora autóctona. También abundan viñedos y frutales, lo que convierte al lugar en una buena opción para fotografía y paseos al aire libre.
Dónde queda Huertos Familiares
Huertos Familiares pertenece a la comuna de Til-Til, en la provincia de Chacabuco. Se ubica a unos 40 minutos al norte de Santiago, en una zona donde todavía predomina el paisaje agrícola.
El pueblo fue fundado el 24 de abril de 1973 para alojar a trabajadores de la cementera de Polpaico. Las tierras fueron asignadas como huertos de autoconsumo, origen que marcó su identidad productiva y explica su nombre.
Cómo llegar a Huertos Familiares
Para organizar escapadas hacia este destino de turismo en Chile, lo más práctico es ir en auto desde Santiago, tomando la ruta hacia Til-Til. El trayecto es directo y no demanda más de 40 minutos, dependiendo del tránsito.
Se recomienda llevar agua, protector solar y planificar la visita con respeto por las zonas privadas, ya que se trata de un pueblo pequeño y residencial. Ideal para una salida de fin de semana sin grandes preparativos, donde la calma y el aire limpio son los verdaderos protagonistas.
