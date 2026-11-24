Por otro lado, adelantó que, si bien por el momento Alvite cuenta con arresto domiciliario, cuando esté firme la sentencia la situación podría llegar a cambiar.

Algo similar ocurrió en el caso de los alegatos de la Fiscalía, los cuales se conocieron en el transcurso de esta mañana. Martín Chiorazzi, como representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), pidió condenar a Alvite a la pena de 10 años de prisión y 20 de inhabilitación por el mismo delito. Además, solicitó que se mantenga el arresto domiciliario con tobillera electrónica.

En cuanto a Valentina Velázquez, acusada por el delito de prueba temeraria de velocidad, al considerar que estaba corriendo una picada con Alvite, el fiscal solicitó 3 años de cárcel y 6 de inhabilitación para conducir y la realización de un curso de educación vial.

Mientras el juicio llega a su etapa final, Burlando adelantó que el veredicto y la sentencia podrían conocerse la semana que viene.

Para la jornada del miércoles se esperan los alegatos de la defensa de Alvite, a cargo de Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, mientras que Velázquez cuenta con la asistencia de la defensora oficial Raquel Ponzinibio.