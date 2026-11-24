Fernando Burlando pidió 11 años de prisión para "La Toretto"
El abogado de la familia de Walter Armand anticipó que la próxima semana podría conocerse la sentencia contra Felicitas Alvite, acusada de homicidio.
“Si hubiese sido Toretto tal vez esto no pasaba”, lanzó hoy Fernando Burlando contra Felicitas Alvite, la joven acusada de atropellar y matar a Walter Armand en La Plata. A días de que se conozca el veredicto, el abogado que representa a la familia de la víctima dio sus alegatos finales en el juicio y pidió 11 años de prisión.
“Durante las jornadas de prueba se expuso que Felicitas Alvite era una gran inexperta, que no manejaba de noche, que tenía un auto prestado que no conocido. Si hubiese sido Toretto tal vez habría tenido la habilidad para evitar todo esto”, expuso Burlando sobre el apodo con el que se hizo conocer la joven en redes sociales, el cual hace referencia al protagonista de la película Rápido y Furioso.
Este martes comenzaron los alegatos finales en el juicio contra Alvite, quien se encuentra acusada por el delito de homicidio simple con dolor eventual, calificación que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión.
Al momento de hacer su exposición, Burlando pidió once años de prisión, el pago de las costas y accesorias legales, y 22 años de inhabilitación para conducir.
Sobre el monto solicitado al tribunal, explicó: “Hay circunstancias que los jueces tienen que tener en cuenta para evaluar la sanción, que son el artículo 40 y 41, los cuales hacen referencia a qué hizo la persona, qué extensión de daño provocó y las conductas del acusado antes y después del hecho. La corta edad de Alvite, que tenía 20 años al momento del hecho, y la carencia del antecedentes juega un papel que a la Justicia la hace arrancar desde el mínimo. Por eso pedimos 11”.
Por otro lado, adelantó que, si bien por el momento Alvite cuenta con arresto domiciliario, cuando esté firme la sentencia la situación podría llegar a cambiar.
Algo similar ocurrió en el caso de los alegatos de la Fiscalía, los cuales se conocieron en el transcurso de esta mañana. Martín Chiorazzi, como representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), pidió condenar a Alvite a la pena de 10 años de prisión y 20 de inhabilitación por el mismo delito. Además, solicitó que se mantenga el arresto domiciliario con tobillera electrónica.
En cuanto a Valentina Velázquez, acusada por el delito de prueba temeraria de velocidad, al considerar que estaba corriendo una picada con Alvite, el fiscal solicitó 3 años de cárcel y 6 de inhabilitación para conducir y la realización de un curso de educación vial.
Mientras el juicio llega a su etapa final, Burlando adelantó que el veredicto y la sentencia podrían conocerse la semana que viene.
Para la jornada del miércoles se esperan los alegatos de la defensa de Alvite, a cargo de Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, mientras que Velázquez cuenta con la asistencia de la defensora oficial Raquel Ponzinibio.
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