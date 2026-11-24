Fernando Burlando dijo que por Estudiantes de La Plata se puede demorar el fallo de "La Toretto"
El abogado de la familia de Walter Armand habló sobre el futuro del juicio contra Felicitas Alvite, pidió once años de prisión y sorprendió al relacionar los tiempos de la Justicia platense con la final de la Copa Libertadores que el Pincha disputará ante Palmeiras.
Fernando Burlando protagonizó una particular declaración al referirse al futuro judicial de Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto", acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand en La Plata. El abogado de la familia de la víctima habló sobre los próximos pasos de la causa y sorprendió al anticipar que viajará a Uruguay para acompañar a Estudiantes en la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. Incluso deslizó que la definición del juicio podría quedar para la semana próxima, en medio de un calendario atravesado por el compromiso internacional del equipo platense.
Este martes, la querella presentó sus alegatos durante más de tres horas ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata y solicitó once años de prisión para Alvite, además de 22 años de inhabilitación para conducir. En diálogo con el programa De Una, de C5N, Burlando fue consultado sobre cuándo podría conocerse la sentencia y dejó una respuesta que rápidamente conectó la actualidad judicial con la expectativa futbolera que atraviesa la ciudad.
"Tengo fe que la sentencia salga la semana que viene. No sé si va a estar todo el Tribunal. Está ocurriendo algo muy importante en la ciudad de La Plata que tiene que ver con Estudiantes. Miembros del Tribunal van a estar en Uruguay. También el que te habla", expresó el reconocido hincha del Pincha. De esta manera, el abogado hizo referencia a la final de la Copa Libertadores que Estudiantes disputará el próximo sábado frente a Palmeiras y a la posibilidad de que la agenda del viaje influya en los tiempos para conocer la resolución judicial.
La frase generó una particular combinación de dos temas que movilizan a La Plata: por un lado, la expectativa por la definición continental de Estudiantes y, por otro, un juicio que busca establecer las responsabilidades por la muerte de Walter Armand. Burlando, que representa a la familia del motociclista junto con Fabián Améndola y Delfina Burlando, dejó en claro que espera que el fallo llegue durante la próxima semana, aunque advirtió que todavía no hay una fecha confirmada.
Burlando habló de La Toretto y cuestionó su experiencia al volante
Durante la entrevista, el abogado también se refirió a las circunstancias en las que Felicitas Alvite conducía el vehículo que atropelló a Armand. En ese sentido, cuestionó la experiencia de la joven al volante y sostuvo que su inexperiencia era un elemento que debía ser considerado al analizar lo ocurrido.
"Si hubiese sido La Toretto, tal vez esto no pasaba. Felicitas Alvite era una gran inexperta, que no manejaba de noche y tenía un auto prestado que no conocía", afirmó Burlando durante la charla con C5N.
La causa investiga el episodio ocurrido durante la madrugada del 12 de abril de 2024, cuando Alvite atropelló con un Volkswagen Gol Trend al motociclista Walter Armand en la intersección de la avenida 13 y la calle 532, en La Plata. La joven está acusada de homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión.
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