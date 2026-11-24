"Si hubiese sido La Toretto, tal vez esto no pasaba. Felicitas Alvite era una gran inexperta, que no manejaba de noche y tenía un auto prestado que no conocía", afirmó Burlando durante la charla con C5N.

La causa investiga el episodio ocurrido durante la madrugada del 12 de abril de 2024, cuando Alvite atropelló con un Volkswagen Gol Trend al motociclista Walter Armand en la intersección de la avenida 13 y la calle 532, en La Plata. La joven está acusada de homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión.