Extraordinaria conjunción de la Luna y Venus en Cáncer: cómo verla y cuándo llega el fenómeno

Recomendaciones para una mejor observación de Luna y Venus en Cáncer

Desde el Planetario de San Luis explicaron que la relevancia de esta conjunción radica en dos motivos esenciales: la potencia del brillo de ambos protagonistas y la aparente cercanía extrema que exhibirán, la cual equivale apenas al diámetro de la propia Luna.

Para disfrutarlo al máximo, los expertos sugieren:

Buscar cielos limpios: Alejarse en lo posible de los centros urbanos con alta contaminación lumínica.

Horizonte despejado: Asegurarse de tener una visual libre de obstáculos hacia el Noroeste, evitando que edificios, árboles o montañas tapen la escena.

Uso de asistencia óptica: Aunque el fenómeno es perfectamente identificable a simple vista, la utilización de binoculares ayudará a apreciar mejor los detalles.

Como dato histórico y cultural, desde la institución recordaron que el magnetismo de ver a la Luna junto a Venus —históricamente apodado como "el lucero" de la tarde— ha fascinado a la humanidad desde la antigüedad, al punto de quedar inmortalizado en los diseños de banderas nacionales como las de Turquía, Libia y Túnez.