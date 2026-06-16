Extraordinaria conjunción de la Luna y Venus en Cáncer: cómo verla y cuándo llega el fenómeno
El Planetario de San Luis anunció que se podrá apreciar a simple vista desde todo el país, tratándose de uno de los sucesos astronómicos más llamativos del 2026.
La cita en el firmamento tendrá lugar este miércoles 17 de junio, aproximadamente treinta minutos después de que se oculte el Sol. En ese momento, quienes miren al cielo notarán cómo la Luna Creciente y Venus parecerán estar prácticamente pegados en el crepúsculo, recortándose sobre el fondo estelar que ofrece la constelación de Cáncer.
Este espectáculo visual, conocido en la comunidad científica como conjunción astronómica, ganará un protagonismo único debido a que involucra a los dos cuerpos celestes más brillantes de la noche. Para contemplarlo en todo su esplendor, los interesados deberán apuntar la mirada hacia el horizonte Noroeste.
Cabe aclarar que este "encuentro" es puramente un efecto óptico generado por nuestra perspectiva desde la Tierra a medida que el satélite natural se desplaza. En la realidad del espacio profundo, ambos astros permanecen separados por distancias abismales.
Recomendaciones para una mejor observación de Luna y Venus en Cáncer
Desde el Planetario de San Luis explicaron que la relevancia de esta conjunción radica en dos motivos esenciales: la potencia del brillo de ambos protagonistas y la aparente cercanía extrema que exhibirán, la cual equivale apenas al diámetro de la propia Luna.
Para disfrutarlo al máximo, los expertos sugieren:
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Buscar cielos limpios: Alejarse en lo posible de los centros urbanos con alta contaminación lumínica.
Horizonte despejado: Asegurarse de tener una visual libre de obstáculos hacia el Noroeste, evitando que edificios, árboles o montañas tapen la escena.
Uso de asistencia óptica: Aunque el fenómeno es perfectamente identificable a simple vista, la utilización de binoculares ayudará a apreciar mejor los detalles.
Como dato histórico y cultural, desde la institución recordaron que el magnetismo de ver a la Luna junto a Venus —históricamente apodado como "el lucero" de la tarde— ha fascinado a la humanidad desde la antigüedad, al punto de quedar inmortalizado en los diseños de banderas nacionales como las de Turquía, Libia y Túnez.
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