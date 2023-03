Estos son los chats en los que el narco organizaba su fuga del Penal de Ezeiza en helicóptero

En este sentido, en las últimas horas, se conocieron chats que revelan cómo el grupo de malhechores comenzaba a idear el proyecto de escape y dialogaban sobre los detalles de la operación que, posteriormente, resultó frustrada.

narco.jpg

Además, los investigadores hallaron búsquedas en YouTube por parte de Alvarado, con el objetivo de estudiar el despegue y aterrizaje de helicópteros Robinson 44 Raven, que luego le enviaba a un tal "Lobo", integrante de su banda, dado que se habían establecido un tiempo para realizar el aterrizaje: "Máximo, 20 segundos", reza uno de los chats.

De acuerdo a lo aportado por fuentes cercanas al caso, el operativo del escape estaba muy claro: aterrizar el helicóptero en el patio del módulo donde Alvarado estaba preso y luego volar hacia un punto en la localidad bonaerense de General Rodríguez, donde miembros de la banda aguardarían su llegada, armados y con vehículos a disposición.

Los chats previos al intento de fuga

Con una foto de perfil de la cara de Al Capone, Esteban Lindor Alvarado mantenía el siguiente diálogo con uno de sus secuaces:

4 de marzo de 2023

"Lobo": Esta semana vamos a laburar al detalle, sabés...

Lindor Alvarado: Sí, sí. ¿Querés que hagamos la red? Bien hecha, bien atada.

"L": A mí me gustaría saber si aerodinámicamente no es perjudicial para nada, sería mucho mejor para la operación, pero de última. Lo estuvimos viendo ahí con el "Gringuito" (Gianluca Orpianesi), de bajar sin las puertas atrás y en los patines, ustedes suben, pegan el salto y se ve como que es viable también la operación, pero bueno, déjame que investigo un poquito lo de la red, más que nada por el tema aerodinámico.

LA: Para mí va a ser lo mejor y en la aerodinámica no afecta porque va a ser tipo red de arco. Con sogas más gruesas (...) Lobo, miro videos y no se van ni a rescatar. Va a ser tan rápido, que no le vamos a dar tiempo a nada, tenés que encarar directo como te marqué yo.