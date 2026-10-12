"Falsas llantas": desbaratan una fábrica de zapatillas truchas en La Matanza
Hubo dos allanamientos en Virrey del Pino y se secuestraron más de 1.600 pares de zapatillas de primeras marcas de origen ilegal.
Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron desmantelar una fábrica dedicada a la elaboración y posterior venta de zapatillas deportivas de primeras marcas en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza, que resultaron ser truchas.
La presente investigación tuvo sus inicios en el mes de abril, cuando efectivos del Departamento Investigaciones Especiales de la PFA realizaban habituales ciberpatrullajes y controles preventivos de rutina en distintos sitios web.
El detalle que llamó la atención de la Policía
En ese contexto de monitoreo digital, los agentes advirtieron que, a través de diferentes redes sociales, un perfil de fantasía publicitaba masivamente calzados de marcas reconocidas a nivel mundial a precios sumamente bajos.
Ante esta situación, los efectivos federales procedieron a realizar diferentes tareas técnico-operativas. Mediante estas labores de inteligencia, se logró identificar con precisión a dos hombres como los principales responsables detrás de las publicaciones investigadas.
Con el avance de la investigación, se detectaron dos domicilios estratégicos ubicados en la localidad de Virrey del Pino, donde se llevaba a cabo la producción y el depósito de la mercadería de origen apócrifo.
Qué encontraron en los allanamientos en Virrey del Pino
Con las contundentes pruebas obtenidas durante la pesquisa, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez y con la intervención de la Secretaría N° 7 de Claudio Daniel Galdi, ordenó que se lleven a cabo allanamientos en ambos domicilios. Uno estaba situado sobre la calle Piedad y el segundo sobre la calle Guillermo Miller.
Durante el operativo desplegado se incautaron más de 1.600 pares de zapatillas de primeras marcas de origen ilegal, colocados en sus respectivas cajas y listos para ser comercializados.
Asimismo, dos ciudadanos argentinos mayores de edad quedaron formalmente notificados e imputados en la causa. Todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición del magistrado interventor por la infracción a la Ley Nacional de Marcas N° 22.362.
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