"Falsas llantas": desbaratan una fábrica de zapatillas truchas en La Matanza

Qué encontraron en los allanamientos en Virrey del Pino

Con las contundentes pruebas obtenidas durante la pesquisa, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez y con la intervención de la Secretaría N° 7 de Claudio Daniel Galdi, ordenó que se lleven a cabo allanamientos en ambos domicilios. Uno estaba situado sobre la calle Piedad y el segundo sobre la calle Guillermo Miller.

Las zapatillas estaban colocadas en sus respectivas cajas y listas para la venta

Durante el operativo desplegado se incautaron más de 1.600 pares de zapatillas de primeras marcas de origen ilegal, colocados en sus respectivas cajas y listos para ser comercializados.

Se incautaron más de 1.600 pares de zapatillas de primeras marcas de origen ilegal

Asimismo, dos ciudadanos argentinos mayores de edad quedaron formalmente notificados e imputados en la causa. Todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición del magistrado interventor por la infracción a la Ley Nacional de Marcas N° 22.362.