Choque múltiple en Núñez dejó cuatro heridos
Una camioneta, un auto y una moto se vieron involucrados en el incidente. Dos de los heridos fueron trasladados por el SAME al hospital Pirovano.
Cuatro personas resultaron heridas en un fuerte choque múltiple que involucró a una camioneta, un auto y una moto este martes por la mañana en el barrio porteño de Núñez. Dos de los damnificados tuvieron que ser trasladados por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al hospital Pirovano.
El accidente de tránsito se registró minutos después de las 6 en la intersección de la Avenida del Libertador y la calle Ramallo. Con motivo del siniestro, el tránsito tuvo que ser cortado de forma parcial en la zona mientras los equipos de emergencia desplegaban un gran operativo de asistencia.
El choque involucró a una camioneta utilitaria Ranault Kangoo blanca, a un auto Volkswagen Bora gris y a una moto, los cuales sufrieron importantes destrozos a causa del fuerte impacto, según se puede observar en las imágenes tomadas en el lugar por la motocam de C5N.
Tras recibir el alerta, personal del SAME llegó rápidamente al sitio del incidente para asistir a los damnificados. De acuerdo con la información oficial, cuatro hombres resultaron heridos. Dos de ellos - el conductor del auto y el motociclista - tuvieron que ser trasladados en una ambulancia al hospital Pirovano, aunque no se brindaron mayores detalles respecto a sus diagnósticos. Los restantes fueron atendidos en el lugar del siniestro por personal médico.
En tanto, con motivo del accidente, dos de los tres carriles de la avenida Del Libertador permanecieron cortados al tránsito durante varios minutos mientras los equipos de emergencia y personal de Policía de la Ciudad trabajaban en la zona y llevaban a cabo las primeras pericias para determinar cómo se produjo el hecho.
Debido a que en el horario en el que se produjo el choque el caudal de vehículos era bajo, no se registraron mayores demoras de tránsito, aunque se solicitó a los conductores que redujeran la velocidad y circularan con precaución.
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