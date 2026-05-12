Choque múltiple en Núñez dejó cuatro heridos

En tanto, con motivo del accidente, dos de los tres carriles de la avenida Del Libertador permanecieron cortados al tránsito durante varios minutos mientras los equipos de emergencia y personal de Policía de la Ciudad trabajaban en la zona y llevaban a cabo las primeras pericias para determinar cómo se produjo el hecho.

Debido a que en el horario en el que se produjo el choque el caudal de vehículos era bajo, no se registraron mayores demoras de tránsito, aunque se solicitó a los conductores que redujeran la velocidad y circularan con precaución.