Familia argentina guarda una escultura atribuida a Miguel Ángel y valuada en US$450 millones

Incluso, tomó estado judicial cuando en abril de 1995, tras una denuncia de la Policía Federal basada en datos de informantes, se aseguraba que enviados del Vaticano pretendían recuperar la escultura que presuntamente había sido robada de la Capilla Sixtina cuatrocientos años antes e ingresada de contrabando a la Argentina.

La causa quedó en manos del juez en lo Penal Económico Julio Cruciani, quien fue a la Nunciatura Apostólica para consultar al nuncio Calabresi sobre el tema y el 3 de mayo de aquel año participó del operativo que incluyó a efectivos de la Federal y agentes de la entonces SIDE para allanar la casa de la familia y la de un vecino; pero la pieza no fue encontrada. Poco después y a pedido de la fiscalía, el juez desestimó la denuncia “por no constituir delito” y la causa se archivó.

Desde entonces, la familia poseedora de la obra eligió el silencio y el secretismo. Ahora decidieron -bajo estricto anonimato- contar la historia de esta pieza que vuelve a ser una noticia que recorre el mundo.