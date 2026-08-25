Fatal accidente en Colegiales: una mujer murió atropellada en el Metrobus
El accidente ocurrió en la avenida Cabildo y Jorge Newbery. El SAME y la policía trabajan en el lugar.
Una mujer de 70 años murió esta mañana luego de ser atropellada por un colectivo que circulaba por el Metrobus en el barrio porteño de Colegiales. Según precisaron fuentes policiales, personal de la Comisaría Vecinal de la Policía de la Ciudad arribó al cruce de la avenida Juan B. Justo y Carrasco, en donde se encontraba la víctima inconsciente, tras haber sido embestida por el vehículo de la línea 67.
El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) constató el fallecimiento de la mujer. En tanto, efectivos de salud asistieron al chofer del vehículo, un joven de 27 años, que sufrió una crisis nerviosa y entró en shock al darse cuenta de la situación.
Fuentes policiales informaron que la víctima descendió del colectivo y, cuando la unidad comenzó la marcha, quedó enganchada del pie siendo arrastrada unos metros y quedando posteriormente atrapada. Luego de la tragedia, el resto de los pasajeros descendieron en orden y por sus medios.
Mientras tanto, la zona presenta complicaciones y demoras en el tránsitoy los colectivos son desviados a los carriles particulares debido a un corte momentáneo en el Metrobús.
Una mujer fue arrojada del tren en movimiento durante un robo y perdió una pierna: deberán pagarle una millonaria indemnización
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó una condena contra Ferrovías S.A.S. y ordenó que indemnice con $200 millones más intereses a una mujer que fue empujada desde un tren en movimiento durante un robo en la línea Belgrano Norte.
El hecho ocurrió el 11 de marzo de 2015, cerca de la estación Carapachay, y la víctima sufrió la amputación de su pierna derecha, además de múltiples lesiones físicas y un profundo daño psicológico. Para los jueces, la empresa incumplió su deber de seguridad al permitir que la formación circulara con las puertas abiertas.
Ese día, alrededor de las 14:15, E. P. R. abordó un tren en la estación Boulognecon destino a Retiro.
Cuando la formación comenzaba a salir de la estación Carapachay, un delincuente intentó arrebatarle el celular. La mujer forcejeó para evitar el robo y el atacante la empujó hacia el exterior del vagón, cuya puerta permanecía completamente abierta.
La víctima cayó a las vías y fue arrastrada varios metros por el tren, lo que provocó la amputación instantánea de su pierna derecha y graves heridas en distintas partes del cuerpo.
Tras el accidente fue trasladada de urgencia al Hospital de Vicente López, donde permaneció internada, fue sometida a varias cirugías y luego inició un extenso proceso de rehabilitación.
La víctima quedó con una incapacidad física cercana al 92% y una incapacidad psicológica del 50%, secuelas que motivaron una revisión del monto indemnizatorio fijado en primera instancia.
Por tal motivo, la Justicia determinó que la indemnización total será de $199,3 millones, monto al que se le deberán sumar los intereses acumulados desde el día del accidente, ocurrido en marzo de 2015.
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