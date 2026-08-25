Fatal accidente en Colegiales: una mujer murió atropellada en el Metrobus

El hecho ocurrió el 11 de marzo de 2015, cerca de la estación Carapachay, y la víctima sufrió la amputación de su pierna derecha, además de múltiples lesiones físicas y un profundo daño psicológico. Para los jueces, la empresa incumplió su deber de seguridad al permitir que la formación circulara con las puertas abiertas.

Ese día, alrededor de las 14:15, E. P. R. abordó un tren en la estación Boulognecon destino a Retiro.

Cuando la formación comenzaba a salir de la estación Carapachay, un delincuente intentó arrebatarle el celular. La mujer forcejeó para evitar el robo y el atacante la empujó hacia el exterior del vagón, cuya puerta permanecía completamente abierta.

La víctima cayó a las vías y fue arrastrada varios metros por el tren, lo que provocó la amputación instantánea de su pierna derecha y graves heridas en distintas partes del cuerpo.

Tras el accidente fue trasladada de urgencia al Hospital de Vicente López, donde permaneció internada, fue sometida a varias cirugías y luego inició un extenso proceso de rehabilitación.

La víctima quedó con una incapacidad física cercana al 92% y una incapacidad psicológica del 50%, secuelas que motivaron una revisión del monto indemnizatorio fijado en primera instancia.

Por tal motivo, la Justicia determinó que la indemnización total será de $199,3 millones, monto al que se le deberán sumar los intereses acumulados desde el día del accidente, ocurrido en marzo de 2015.