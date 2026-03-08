Fate no se cierra: trabajadores realizaron un festival para reclamar la reapertura de la fábrica

"Y si nos juntamos todos es un momento muy importante para estar mirando qué le pasa al otro, estar al lado, poder ayudarlos, poder dejarnos ayudar y caminar juntos y encontrarnos y ser un monton como somos hoy. Y pelear este momento que está complicado pero que lo vamos a sacar adelante como bien sabemos los laburantes".

"¡Que viva el pueblo laburante, loco! Y nosotros acá, haciendo lo que nos gusta, nuestro laburo porque somos trabajadores de la música, trabajadores de la cultura, obreros de la alegría que queremos traer un poco acá".

Delio Valdez fate

Ya abajo del escenario, Ximena, integrante de la Delio Valdez, habló con minutouno.com de la lucha que llevan adelante los trabajadores de Fate durante estas semanas.

"Estamos muy convencidos de que la lucha de los compañeros de FATE representa la lucha de un montón de compañeros y compañeras que en el país están planteando un montón desde la cabeza, el alma, el corazón, están planteando la revolución de poder estar en la calle, de poder habitar la calle y que el reclamo sea desde ahí", comenzó diciendo la artista.

Y, agregó: "Nosotros con la cumbia acá estamos. Es una responsabilidad enorme ser una compañera que está apoyando a las compañeras trabajadoras también. Así que un saludo para ellas, para la Comisión de Género de FATE".

En cuanto a los ataques que reciben los artistas cada vez que se expresan en contra de las medidas que se toman, Ximena fue contundente. "El artista no es un adorno de la sociedad. Nosotros estamos acá, tenemos cabeza, tenemos corazón, tenemos emociones y tenemos opinión. Y lo hacemos a través de nuestra música, a través de lo que contamos, con el tambor, con el guiro, con la guitarra, con la voz. Así que el artista acá, presente, sin ser un adorno porque acá la cumbia divierte y encuentra al pueblo", expresó.

Delio Valdez fate

La palabra de los trabajadores de Fate

En medio de esta situación, uno de los trabajadores de Fate también habló con este medio y explicó cómo está la situación actualmente.

"Hoy estamos cursando una conciliación obligatoria, de la cual la fábrica no la acató, tampoco depositaron el sueldo. Hicimos la denuncia judicial, en el ministerio y tuvimos el apoyo de las tres centrales sindicales", comentó.

Y siguió explicando: "Estamos reclamando por nuestros puestos de trabajo, lo cuales tenemos compañeros que son de empresas terciarizadas de limpieza, talleres"

"Nosotros nos movilizamos el miércoles y sufrimos una brutal represión los trabajadores junto a organizaciones sociales y parece que estamos a un paso de una dictadura y lo hacen con la intención de que no nos manifiestemos más, pero lo vamos a seguir haciendo y con más fuerza", cerró.

El evento se convirtió así en una muestra de solidaridad entre el mundo de la cultura y los trabajadores, que continúan reclamando la intervención necesaria para revertir el cierre de la fábrica y garantizar la continuidad laboral de cientos de empleados.