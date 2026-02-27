Así cortaron la Panamericana los trabajadores de Fate en protesta contra la Reforma Laboral

fate panamericana2

Además de algunos trabajadores de la planta ubicada en San Fernando, participan de la protesta trabajadores de Ademys (docentes) y partidos políticos de izquierda, como la Izquierda Socialista, Partido Obrero, PTS, MST y Nuevo Más.

Respecto al cierre de Fate, otra de las manifestantes expresó: "Seguimos esperando respuestas por parte de la empresa. Acá no tenemos noticias de nadie".

"La estatización de la empresa puede ser una salida para todo esto", opinó otro trabajador.

La movilización forma parte de una serie de protestas coordinadas en puntos clave del área metropolitana. También hay concentraciones en el Congreso y en el Obelisco en rechazo de la reforma laboral, la ley que el oficialismo buscará aprobar de manera definitiva en la sesión del Senado.

La decisión se tomó luego de que la conducción de la CGT resolviera no convocar a un nuevo paro general y concentrar su estrategia en la presentación judicial contra la ley en caso de que sea sancionada, algo que tanto oficialismo como oposición dan por descontado. El contraste expuso diferencias tácticas dentro del sindicalismo en la antesala de la votación.