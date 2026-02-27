Así cortaron la Panamericana los trabajadores de Fate en protesta contra la Reforma Laboral
Los empleados de la histórica fábrica de neumáticos argentina se manifiestan sobre la autopista.
Trabajadores de Fate cortaron la autopista Panamericana a la altura de San Fernando en protesta contra la Reforma Laboral, la cual se debate este viernes en el Senado, y en reclamo de los despidos por el cierre de la empresa de neumáticos.
La protesta comenzó desde muy temprano en la localidad de Virreyes. Minutos después de las 7 de la mañana, una columna de trabajadores acompañados por varios sindicatos se trasladó sobre la avenida Uruguay, al tiempo que aumentaba la presencia policial en la zona, con al menos diez móviles de Gendarmería y varios efectivos de la Policía Federal y la policía montada.
Pese al operativo para intentar evitar el corte de la Panamericana, los trabajadores lograron avanzar e interrumpir dos de los tres carriles.
Ante el avance de los manifestantes, efectivos de Gendarmería tuvieron que realizar un cordón para permitir el tránsito de los vehículos que transitaban sobre la Panamericana por el único carril que quedó liberado a la altura de la avenida Uruguay, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires.
“Es un día particular. Se va a tratar la reforma antiobrera que vamos a sufrir miles de argentinos”, expresó un empleado de FATE a C5N. Adelantó que más tarde se movilizarán hacia el Congreso y que en horas de la noche realizarán una cena con familiares de trabajadores despedidos en la puerta de la fábrica.
Además de algunos trabajadores de la planta ubicada en San Fernando, participan de la protesta trabajadores de Ademys (docentes) y partidos políticos de izquierda, como la Izquierda Socialista, Partido Obrero, PTS, MST y Nuevo Más.
Respecto al cierre de Fate, otra de las manifestantes expresó: "Seguimos esperando respuestas por parte de la empresa. Acá no tenemos noticias de nadie".
"La estatización de la empresa puede ser una salida para todo esto", opinó otro trabajador.
La movilización forma parte de una serie de protestas coordinadas en puntos clave del área metropolitana. También hay concentraciones en el Congreso y en el Obelisco en rechazo de la reforma laboral, la ley que el oficialismo buscará aprobar de manera definitiva en la sesión del Senado.
La decisión se tomó luego de que la conducción de la CGT resolviera no convocar a un nuevo paro general y concentrar su estrategia en la presentación judicial contra la ley en caso de que sea sancionada, algo que tanto oficialismo como oposición dan por descontado. El contraste expuso diferencias tácticas dentro del sindicalismo en la antesala de la votación.
