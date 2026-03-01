Javier Milei contra la industria argentina: duras críticas a Paolo Rocca, FATE y los textiles

El cruce con Paolo Rocca: Milei apuntó directamente contra el titular del Grupo Techint al cuestionar los sobreprecios en los insumos básicos y sugerir aprietes financieros. "¿Les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero 4000 dólares cuando se paga 1400?", inquirió el mandatario. Acto seguido, denunció presuntas maniobras desestabilizadoras: "¿Y qué si no se accede a dicho capricho se amenace con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios?".

La crisis y el cierre de FATE: También se refirió al conflicto en la fábrica de neumáticos, acusando al sector de realizar maniobras extorsivas utilizando a los trabajadores como rehenes. "¿O les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros, contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle mientras se negocia la protección para el sector del aluminio?".