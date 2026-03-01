Javier Milei contra la industria argentina: duras críticas a Paolo Rocca, FATE y los textiles
Javier Milei apuntó contra el sector privado por sus precios y la pérdida de empleos. Habló de extorsión, corrupción y de un "modelo empobrecedor".
En el marco de la Asamblea Legislativa de este domingo, el presidente Javier Milei lanzó un contundente mensaje contra un sector del empresariado argentino. Con referencias directas a industrias específicas, el mandatario apuntó contra los "empresarios prebendarios", a quienes acusó de ser "cómplices de la corrupción" política de las últimas décadas.
Durante su encendido discurso en el Congreso Nacional, el Jefe de Estado defendió el rumbo de su gestión y cuestionó severamente los privilegios corporativos. "Obviamente que los empresarios prebendarios no pueden comprar privilegios que los políticos corruptos no ponen a la venta", disparó Milei, asegurando que ambos sectores comparten la responsabilidad de los problemas estructurales del país, aunque "la mayor responsabilidad cae sobre los políticos".
Los dardos de Javier Milei contra Paolo Rocca, FATE y las textiles
Para graficar lo que denominó como un "modelo empobrecedor", el Presidente enumeró una serie de casos que generaron un fuerte impacto en el recinto legislativo:
El cruce con Paolo Rocca: Milei apuntó directamente contra el titular del Grupo Techint al cuestionar los sobreprecios en los insumos básicos y sugerir aprietes financieros. "¿Les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero 4000 dólares cuando se paga 1400?", inquirió el mandatario. Acto seguido, denunció presuntas maniobras desestabilizadoras: "¿Y qué si no se accede a dicho capricho se amenace con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios?".
La crisis y el cierre de FATE: También se refirió al conflicto en la fábrica de neumáticos, acusando al sector de realizar maniobras extorsivas utilizando a los trabajadores como rehenes. "¿O les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros, contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle mientras se negocia la protección para el sector del aluminio?".
La industria textil: Por último, el Jefe de Estado criticó duramente a los fabricantes de indumentaria por la enorme brecha de valores frente a los productos internacionales. "¿O acaso les parece pagar una remera básica 50 dólares cuando la importada cuesta 5 dólares?", concluyó.
