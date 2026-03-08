Javier Milei admitió saber que casi mil trabajadores de Fate se iban a quedar en la calle por sus políticas
El mandatario apuntó contra los empresarios y relativizó las pérdidas de puestos de trabajos al considerar que "300 dólares van a otro sector de la economía".
En el marco de su entrevista grabada con Luis Majul, el presidente Javier Milei volvió a atacar a los empresarios y justificó el despido de casi mil trabajadores de Fate por sus políticas de apertura de importaciones.
En este marco, Milei calificó a Javier Madanes Quintanilla como "un empresario prebendario y extorsionador", y sostuvo: "Los hechos lo denuncian, porque Fate tenía problemas desde hace años, de amenazar gobiernos con que si no le daban protección, le tiraban las 920 familias a la calle".
De esta manera, el Presidente admitió que en su Gobierno ya sabían que iban a quedarse sin trabajo casi mil trabajadores, pero justificó que ahora "300 dólares irán hacia otro sector de la economía".
En la explicación de Milei, "la empresa va a ir a la quiebra, pero ahora va a tener 300 dólares más para gastar en la economía". Así, con muchas contradicciones, agregó: "No se pierden empleos. Es cierto que la empresa cierra y esos puestos se pierden, pero tiene 300 dólares más".
"Si el político no abre la economía, lo hace porque hay corrupción en el medio. Y el corrupto es el político, no el empresario. Si después lo siguen manteniendo hay algo podrido", insistió el mandatario, y agregó: "Por eso era tan kirchnerista (Madanes Quintanilla) y operaba contra este Gobierno. Como Paolo Rocca".
Al respecto, Milei consideró, sin aportar ninguna prueba, que "cuando el kirchnerismo insultaba a los empresarios, negociaba las coimas", y apuntó: "Por eso les gusta tanto los Gobierno como el kirchnerismo".
Javier Milei no reconoce el rol clave de AFA para liberar a Nahuel Gallo
A la hora de relativizar la negociación de la dirigencia encabezada por Chiqui Tapia, el libertario argumentó que "lo importantes que Nahuel Gallo volvió a la Argentina", y sostuvo que fue "gracias a Donald Trump que se empezaron a liberar los presos políticos y el Gobierno de Italia".
De esta manera, Milei justificó que "quien lo haya traído (a Gallo) es del orden cinco millones", otra vez para bajarle el precio al rol de la AFA. "Aquellos que lo trajeron... la pregunta es, si tenían el contacto para traerlo, ¿por qué no lo trajeron antes?", sostuvo, pregunta que tranquilamente aplica a su Gobierno, que efectivamente no pudo regresar al gendarme al país.
A su vez, y luego de que referentes de La Libertad Avanza (LLA) protagonizaran fotos y ruedas de prensa con Gallo, el Presidente acusó a los dirigentes del fútbol argentino y de la oposición de "hacer uso político" de la repatriación del gendarme.
"No hubo un solo foro en que yo no reclamara la libertar de Nahuel Gallo", sacó pecho Milei en cuanto a su gestión para liberar al argentino. "Nosotros teníamos negociaciones abiertas con Estados Unidos e Italia para liberar a Gallo", sostuvo.
