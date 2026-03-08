Javier Milei admitió saber que casi mil trabajadores de Fate se iban a quedar en la calle por sus políticas

Al respecto, Milei consideró, sin aportar ninguna prueba, que "cuando el kirchnerismo insultaba a los empresarios, negociaba las coimas", y apuntó: "Por eso les gusta tanto los Gobierno como el kirchnerismo".

Javier Milei no reconoce el rol clave de AFA para liberar a Nahuel Gallo

A la hora de relativizar la negociación de la dirigencia encabezada por Chiqui Tapia, el libertario argumentó que "lo importantes que Nahuel Gallo volvió a la Argentina", y sostuvo que fue "gracias a Donald Trump que se empezaron a liberar los presos políticos y el Gobierno de Italia".

De esta manera, Milei justificó que "quien lo haya traído (a Gallo) es del orden cinco millones", otra vez para bajarle el precio al rol de la AFA. "Aquellos que lo trajeron... la pregunta es, si tenían el contacto para traerlo, ¿por qué no lo trajeron antes?", sostuvo, pregunta que tranquilamente aplica a su Gobierno, que efectivamente no pudo regresar al gendarme al país.

A su vez, y luego de que referentes de La Libertad Avanza (LLA) protagonizaran fotos y ruedas de prensa con Gallo, el Presidente acusó a los dirigentes del fútbol argentino y de la oposición de "hacer uso político" de la repatriación del gendarme.

"No hubo un solo foro en que yo no reclamara la libertar de Nahuel Gallo", sacó pecho Milei en cuanto a su gestión para liberar al argentino. "Nosotros teníamos negociaciones abiertas con Estados Unidos e Italia para liberar a Gallo", sostuvo.