Trabajadores de Fate advierten por posible corte en Panamericana y acampan frente a la fábrica
Los empleados de la histórica empresa de neumáticos argentina se manifiestan en contra de la Reforma Laboral.
Un grupo de manifestantes cortó el tránsito en la autopista Panamericana mano a la Ciudad, a la altura de Victoria, en reclamo por el cierre de la fábrica de neumáticos Fate. La protesta tiene lugar a más de una semana de conocerse la noticia y en las horas previas al debate. Gendarmería dispuso un operativo especial para garantizar la circulación del tránsito en la autopista.
La protesta tiene lugar en Virreyes, en el partido de San Fernando y comenzó desde muy temprano. Si bien el operativo de seguridad de Gendarmería y la Policía Federal intentaba evitar el corte para no afectar el tránsito, finalmente los manifestantes lograron avanzar e interrumpir dos de los tres carriles mano hacia CABA.
Por el momento, los vehículos que están en la traza avanzan de forma lenta por un solo carril. El corte ocurre en la autopista Panamericana ramal Tigre a la altura de la calle Uruguay y en reclamo por los más de 900 despidos confirmados.
Además de algunos trabajadores de la planta ubicada en San Fernando, participan de la protesta trabajadores de Ademys (docentes) y partidos políticos de izquierda, como la Izquierda Socialista, Partido Obrero, PTS, MST y Nuevo Más.
La movilización forma parte de una serie de protestas coordinadas en puntos clave del área metropolitana. También hay concentraciones en el Congreso y en el Obelisco en rechazo de la reforma laboral, la ley que el oficialismo buscará aprobar de manera definitiva en la sesión del Senado.
La decisión se tomó luego de que la conducción de la CGT resolviera no convocar a un nuevo paro general y concentrar su estrategia en la presentación judicial contra la ley en caso de que sea sancionada, algo que tanto oficialismo como oposición dan por descontado. El contraste expuso diferencias tácticas dentro del sindicalismo en la antesala de la votación.
Fuerte operativo de seguridad
El Gobierno dispuso un fuerte operativo policial, como respuesta a incidentes anteriores, y el clima de tensión anticipa no solo manifestaciones en las calles, sino también la posibilidad de nuevos episodios de violencia, tal como se registraron en las dos manifestaciones anteriores.
Se desplegarán cerca de dos mil efectivos federales y de la Policía de la Ciudad. El operativo incluye a las brigadas de infantería, motorizada, camiones hidrantes, celulares para posibles detenidos, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales. Desde la cartera de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, se informó que “el protocolo antipiquetes se aplicará con toda firmeza”, sin importar el grado de masividad de la concentración.
