Femicida usa TikTok para subir videos desde la cárcel con chistes y saludos a seguidoras

Lo insólito del caso es que, a pesar de estar preso por el femicidio, Marquestau abrió una cuenta en la red social TikTok y sube videos en los que se lo puede ver con boina, alegre y hasta bailando, mostrando su cotidianeidad. Además, saluda a mujeres que son sus seguidoras.

Por esa razón, los fiscales Ramiro Anchou y Diego Benedetti enviaron un oficio al director de la Unidad Penal para que le retengan el teléfono celular.

Como en principio no está cometiendo ningún delito con el dispositivo, por lo que no hay elementos “penales” para quitárselo, los fiscales pidieron que se lo retengan porque no estaría cumpliendo con el protocolo de uso del teléfono, ya que el mismo es solo para comunicarse con la familia y afectos.