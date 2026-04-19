Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 19 de abril

A diferencia del domingo, el lunes no dará tregua. Se prevén condiciones de lluvia ligera de manera sostenida durante gran parte del día. La humedad alcanzará un elevado 78%, lo que generará una sensación de pesadez ambiental a pesar de las temperaturas moderadas.

La máxima se ubicará en los 23°C, mientras que la mínima será de 18°C, manteniendo un rango térmico estrecho y templado. En tanto, se espera el viento que sople desde el este a una velocidad de 12 mph, aportando mayor nubosidad y humedad desde el Río de la Plata.

image

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá constante, con un 30% durante el día y un leve ascenso al 35% hacia la noche. Si bien no se esperan tormentas severas, la persistencia de las lloviznas podría complicar el tránsito en los principales accesos a la Capital Federal.