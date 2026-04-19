Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 19 de abril
Con un cielo totalmente cubierto por nubes, este domingo será la antesala de un lunes inestable en el AMBA. Todos los detalles.
Los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán tener a mano un abrigo liviano y, posiblemente, el paraguas hacia el final del día. Según los últimos reportes meteorológicos para este domingo 19 de abril, la región se prepara para una jornada marcada por la nubosidad variable y un cierre de fin de semana con inestabilidad.
El día comenzará con un cielo cubierto que se mantendrá como protagonista durante gran parte del día. A pesar de la falta de sol, las condiciones serán agradables en términos térmicos, ideales para actividades al aire libre que no requieran exposición directa al sol.
Se espera que el termómetro alcance los 26°C en horas de la tarde. En lo que respecta al viento, predominará una brisa suave desde el sector norte, rotando hacia el noreste a unos 8 km/h, lo que aportará una sensación de humedad ambiente, de acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Hacia la noche, malas nuevas: hay probabilidad de precipitaciones.
Hacia el final de la tarde y entrada la noche, el escenario cambiará ligeramente. La probabilidad de lluvias ligeras o lloviznas se eleva al 35%, por lo que quienes tengan planes nocturnos o deban circular por la ciudad y el conurbano deberán extremar las precauciones ante posibles calzadas resbaladizas.
Pronóstico extendido: qué sucederá el lunes 20 de abril en el AMBA
El inicio de la semana laboral en el AMBA estará condicionado por la inestabilidad climática. Según los datos proporcionados por el SMN, este lunes 20 de abril se presentará como una jornada gris, húmeda y con precipitaciones que afectarán tanto el traslado matutino como el regreso al hogar.
A diferencia del domingo, el lunes no dará tregua. Se prevén condiciones de lluvia ligera de manera sostenida durante gran parte del día. La humedad alcanzará un elevado 78%, lo que generará una sensación de pesadez ambiental a pesar de las temperaturas moderadas.
La máxima se ubicará en los 23°C, mientras que la mínima será de 18°C, manteniendo un rango térmico estrecho y templado. En tanto, se espera el viento que sople desde el este a una velocidad de 12 mph, aportando mayor nubosidad y humedad desde el Río de la Plata.
La probabilidad de precipitaciones se mantendrá constante, con un 30% durante el día y un leve ascenso al 35% hacia la noche. Si bien no se esperan tormentas severas, la persistencia de las lloviznas podría complicar el tránsito en los principales accesos a la Capital Federal.
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