Yoga para chicos: una herramienta para bajar revoluciones, gestionar emociones y crecer con más equilibrio

Y dejó una reflexión sobre las necesidades de la infancia en la actualidad: “Lo que me sorprende tristemente es la necesidad que veo a menudo en los niños de jugar, reírse, imaginar, crear, explorar. Creo que los adultos no siempre les brindamos el espacio para que puedan simplemente SER”. Desde esa mirada, explicó que cada clase busca convertirse en un lugar de juego, libertad y bienestar. “Ese espacio es el que intento construir en cada clase, y lo que veo como resultado es a niños siendo felices”, cerró.

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