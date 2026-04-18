Yoga para chicos: una herramienta para bajar revoluciones, gestionar emociones y crecer con más equilibrio
En tiempos de pantallas y rutinas aceleradas, el yoga gana lugar en familias. Natalia Zanazzi, profesora de yoga, explicó a minutouno.com sus beneficios.
En un contexto donde los chicos están cada vez más expuestos a pantallas y estímulos constantes, el yoga se consolida como una alternativa que va mucho más allá del movimiento físico. Desde la respiración hasta el juego, pasando por la concentración y el vínculo con otros, la práctica ofrece recursos valiosos para acompañar el desarrollo infantil.
En diálogo con Natalia Soledad Zanazzi, profesora de yoga para adultos y niños, explicó que esta disciplina puede cumplir un rol clave frente a los desafíos actuales. “La exposición prolongada a dispositivos electrónicos afecta en varios sentidos; físico (postura de cierre, sedentarismo), mental (tensión, dispersión y sobreestimulación) emocional (aislamiento, soledad, falta de vínculos reales). La práctica de yoga en la infancia da a los niños lo necesario para contrarrestar estos efectos negativos: movimiento corporal, concentración, relajación, espacio para compartir con el otro, fomentando la amistad y la alegría”, señaló.
Otro de los puntos centrales tiene que ver con la gestión emocional, especialmente frente a situaciones de ansiedad o frustración. En ese sentido, destacó el valor de la respiración como una herramienta concreta. “Hay técnicas específicas que ayudan a activar el sistema parasimpático, disminuyendo el estrés y la ansiedad. Al comprender y vivenciar la conexión que existe entre mente y respiración, los niños pueden identificar sus estados mentales y emocionales con mayor facilidad y regularlos con las técnicas y ejercicios aprendidos”, explicó.
A largo plazo, Zanazzi remarcó que una práctica sostenida puede dejar aprendizajes profundos. “Principalmente las técnicas respiratorias, el respeto y la consciencia corporal, la capacidad de enfocar la mente, la amabilidad, la autobservación y una visión más linda del mundo”, sostuvo, al tiempo que subrayó que estas herramientas pueden acompañar a los chicos mucho más allá de la infancia.
Pero además de los beneficios que aporta la disciplina, la experiencia de trabajar con niños también deja enseñanzas para quienes guían esos espacios. “Me sorprende positivamente la sabiduría innata que tienen, sus reflexiones e ideas. También su interés por integrar ejercicios que saben que pueden ayudarlos en su cotidianidad”, contó.
Y dejó una reflexión sobre las necesidades de la infancia en la actualidad: “Lo que me sorprende tristemente es la necesidad que veo a menudo en los niños de jugar, reírse, imaginar, crear, explorar. Creo que los adultos no siempre les brindamos el espacio para que puedan simplemente SER”. Desde esa mirada, explicó que cada clase busca convertirse en un lugar de juego, libertad y bienestar. “Ese espacio es el que intento construir en cada clase, y lo que veo como resultado es a niños siendo felices”, cerró.
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