"Todos tienen que pagar": el dolor del padre de Ángel López durante el reclamo en el Obelisco
La familia del nene de 4 años trasladó su pedido de justicia a Buenos Aires, donde apuntó a responsabilidades institucionales.
Una multitud se reunió este viernes por la tarde en el Obelisco porteño para participar de una vigilia y movilización en reclamo de justicia por Ángel López, el niño de 4 años de Comodoro Rivadavia cuya muerte —ocurrida el 6 de abril tras haber sido internado el día previo— generó un fuerte impacto a nivel nacional.
El pedido fue impulsado por su padre, Luis López, junto a su pareja, Lorena Andrade, quienes viajaron especialmente para visibilizar el caso y reclamar una investigación profunda sobre el accionar del sistema judicial de familia. El planteo apunta a que las responsabilidades no se limiten únicamente a su madre biológica, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel González. También estuvieron presentes el abogado de la familia, Roberto Castillo, acompañado por su pareja, Cinthia Fernández, y la monja Martha Pelloni, reconocida por su rol en el caso de María Soledad Morales en la década del 90, así como por su participación en otros hechos resonantes en Chubut.
Durante la jornada, marcada por la emoción, Luis López tomó la palabra y compartió su dolor: “Para mí, él no se fue todavía”. En su relato, recordó a Ángel como un niño alegre y repasó su historia familiar: señaló que su madre lo dejó a su cuidado cuando era un bebé para mudarse a Córdoba y que tiempo después regresó para solicitar la custodia.
Tras una serie de presentaciones judiciales, el juez Pablo José Pérez —basándose en informes de la asesora de familia Verónica Roldán y la psicóloga Jennifer Grisel Leiva— resolvió otorgar la tenencia a la madre. En ese contexto, el niño pasó a vivir con ella, Michel González y una beba en común, en una zona de quintas con condiciones precarias. Según se investiga, allí habría sufrido las agresiones que derivaron en su muerte.
En ese marco, Luis López advirtió que existen situaciones similares en Comodoro Rivadavia y cuestionó el funcionamiento de la Justicia de Familia, a la que señaló por demoras y fallas. También convocó a otras personas a visibilizar sus casos y apuntó contra distintos actores que, a su entender, tuvieron responsabilidad. “Tienen que pagar todos”, sostuvo.
Por su parte, Lorena Andrade —quien crió al niño hasta perder la custodia— también expresó su dolor y acompañó el reclamo: “Ángel es mi hijo también. Me duele todo lo que tuvo que sufrir”.
La manifestación tuvo como eje exigir avances en la causa y poner el foco en posibles falencias institucionales, con el objetivo de evitar que hechos de este tipo vuelvan a repetirse. “Esto no se puede quedar así”, remarcaron los familiares en una jornada atravesada por la conmoción y el acompañamiento de la gente.
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