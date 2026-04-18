"Todos tienen que pagar": el dolor del padre de Ángel López durante el reclamo en el Obelisco

Por su parte, Lorena Andrade —quien crió al niño hasta perder la custodia— también expresó su dolor y acompañó el reclamo: “Ángel es mi hijo también. Me duele todo lo que tuvo que sufrir”.

La manifestación tuvo como eje exigir avances en la causa y poner el foco en posibles falencias institucionales, con el objetivo de evitar que hechos de este tipo vuelvan a repetirse. “Esto no se puede quedar así”, remarcaron los familiares en una jornada atravesada por la conmoción y el acompañamiento de la gente.