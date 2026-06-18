Femicidio de Agostina Vega: declaró el amigo de Claudio Barrelier

Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta

Tras la audiencia, su abogado defensor, Eduardo Medina Allende, habló con Cadena 3 y aseguró que la situación procesal de su cliente "sigue siendo exactamente la misma".

"Nos leyeron todo lo que llevó al fiscal a hacer esta imputación y a detener a Fassetta. Se abstuvo de declarar por el día de hoy porque los hechos no estarían descriptos de la forma en que sucedieron", sostuvo el letrado.

Medina Allende afirmó que su defendido atraviesa un momento difícil y volvió a insistir en su inocencia. "Estaba muy golpeado, muy deprimido, porque es una persona inocente", expresó.

El abogado explicó que, durante la audiencia, la fiscalía expuso elementos que, según él, coinciden con lo que Fassetta ya había contado públicamente cuando habló con los medios. Sin embargo, cuestionó la manera en que esos hechos fueron incorporados a la acusación.

"Básicamente, lo que nos leyeron es lo que él ya declaró cuando les contó a todos ustedes. Lo único que pasa es que acá no están descriptos cómo sucedieron", señaló.

En ese marco, Medina Allende anticipó que pedirá una ampliación de indagatoria para que Fassetta pueda dar su versión completa ante la Justicia. "En este mismo acto le comuniqué al señor fiscal que el lunes o mañana a la tarde voy a estar presentando un escrito pidiendo una ampliación indagatoria, donde Fassetta va a relatar exactamente lo que tiene que relatar y va a responder todas las preguntas", indicó.

Consultado sobre por qué no declaró este jueves, el defensor respondió que aún deben ordenar algunos aspectos del relato. "Hay algunos hechos que todavía los tenemos que charlar entre él y yo para hacer el hilo. Él está muy nervioso", explicó.

La defensa sostiene que Fassetta no participó del crimen y que, durante la noche de la desaparición de Agostina, mantuvo comunicaciones con Melisa Heredia, la madre de la adolescente, porque ella estaba preocupada por la falta de noticias de su hija.

La hipótesis de los investigadores

Para el fiscal Garzón, Agostina Vega entró a la casa ubicada en el barrio Cofico el 23 de mayo. Entre esa noche y la madrugada del día siguiente, habría sido abusada y asesinada por asfixia.

Después del crimen, Barrelier habría conservado el cuerpo durante varias horas antes de iniciar el macabro plan para hacerlo desaparecer.

La reconstrucción judicial sostiene que el lunes por la mañana cargó los restos en el auto de Andreani y los trasladó hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. Allí los enterró con la intención de ocultar las pruebas del crimen.